Румыния осудила перепись населения России в Крыму

Бухарест, 16 октября. Румыния осуждает решение Москвы о проведении переписи населения на территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Перепись населения в России стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Процесс проходит в новом цифровом формате.
Процедура также касается и жителей Крыма, что вызвало возмущение в Румынии.
«Министерство иностранных дел Румынии осуждает решение России провести перепись населения в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополь», — сказано в сообщении румынского МИД.
Ранее перепись населения в России прокомментировало посольство США в Киеве. В дипведомстве считают процесс «попыткой подорвать суверенитет» Украины.