Румыния осудила перепись населения России в Крыму

Бухарест, 16 октября. Румыния осуждает решение Москвы о проведении переписи населения на территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Процесс проходит в новом цифровом формате.

Процедура также касается и жителей Крыма, что вызвало возмущение в Румынии.

«Министерство иностранных дел Румынии осуждает решение России провести перепись населения в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополь», — сказано в сообщении румынского МИД.

Ранее перепись населения в России прокомментировало посольство США в Киеве. В дипведомстве считают процесс «попыткой подорвать суверенитет» Украины.