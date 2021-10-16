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Румыния осудила перепись населения России в Крыму
Политика
Румыния осудила перепись населения России в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Бухарест, 16 октября. Румыния осуждает решение Москвы о проведении переписи населения на территории Крыма. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Процесс проходит в новом цифровом формате.

Процедура также касается и жителей Крыма, что вызвало возмущение в Румынии.

«Министерство иностранных дел Румынии осуждает решение России провести перепись населения в незаконно аннексированном Крыму и городе Севастополь», — сказано в сообщении румынского МИД.

Ранее перепись населения в России прокомментировало посольство США в Киеве. В дипведомстве считают процесс «попыткой подорвать суверенитет» Украины.

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