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Аналитик Лейрос заявил о губительном для США влиянии «антироссийской одержимости»
Политика
Аналитик Лейрос заявил о губительном для США влиянии «антироссийской одержимости»
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Рио-де-Жанейро, 16 октября. Антироссийская политика мешает западным странам извлечь выгоду от освоения Арктического региона. Поэтому попытки оппонентов помешать Москве играют против них самих, отметил сотрудник Федерального университета Рио-де-Жанейро Лукас Лейрос в статье InfoBrics.

По словам эксперта, российская сторона готова вести диалог с партнерами по освоению Арктики, однако Запад предпочитает предпринимать агрессивные действия. В частности, Соединенные Штаты недовольны успехами РФ в Заполярье, передает «ПолитРоссия».

«Россия располагает военным флотом в Арктике, превосходящим возможности любой западной страны в этом регионе. К тому же обладает эффективной, приносящей настоящее богатство, сетью нефтяных месторождений. Все это дает повод Вашингтону рассматривать Москву не только как геополитического соперника, но и как постоянно растущую угрозу», — написал аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Страны Запада в упор не хотят осознавать, что развитие нефтяной промышленности России идет на пользу всему миру. Москва стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Европейский союз и США. Такая тенденция могла бы поспособствовать нормализации отношений между сторонами, но у оппонентов Кремля другие планы.

«Однако Запад сам разрушает этот мост, настаивая на устаревшей антироссийской одержимости», — заключил эксперт.

Аналитик Василий Дандыкин ранее выразил мнение, что Западу придется смириться с господствующей ролью РФ в Арктике. Эксперт обратил внимание на поставки новой российской техники в регион.

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сша арктика запад
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