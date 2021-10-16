Президент Перу подчеркнул важность стратегического партнерства с Китаем

Лима, 16 октября. Президент Перу Педро Кастильо подчеркнул значимость стратегического партнерства с Китаем, в особенности на фоне последствий пандемии COVID-19. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в онлайн-формате на Кантонской выставке, которая проходит в КНР.

«Китай является стратегическим партнером Перу в сферах торговли и инвестиций. Мы выражаем наше стремление продолжить укрепление экономического и торгового сотрудничества», — заявил Кастильо.

Среди основных этапов двусторонних отношений президент выделил подписание торгового соглашения в 2010 году, которое позволило создать соответствующие правовые рамки для увеличения обмена товарами и услугами, а также развития торговли и инвестиций.

Китай является основным импортером перуанских товаров и главным экспортером. Кастильо подчеркнул, что в 2020 году объем двусторонней торговли превысил 22 млрд долларов.

✅ El presidente @PedroCastilloTe participó de manera virtual en la Feria de Cantón de China y destacó la importancia de este país asiático como socio estratégico del Perú en el Asia Pacífico, en comercio exterior e inversiones.

???? Ver nota: https://t.co/kT1LP1bnPV

???????????????? pic.twitter.com/GZvdH2fhQw — Presidencia del Perú ???????? (@presidenciaperu) October 15, 2021

«Несмотря на последствия пандемии, в 2021 году наблюдается значительное восстановление уровня товарооборота между нашими странами. За первый семестр этого года данный показатель достиг 14 млрд долларов», — добавил он.

По словам президента от социалистов, товарооборот между Китаем и Перу создает огромные возможности для экономического роста обеих стран.

Кроме того, сотрудничество с азиатским гигантом приводит к улучшению качества жизни населения, а также распространению знаний, развитию технологий, культурному обмену и укреплению дружеских связей между народами.

Президент изначально отдал приоритет отношениям с Китаем — главным торговым партнером и импортером перуанской меди. Сразу после вступления в должность администрация Кастильо провела встречу с послом Китая и главами горнодобывающих компаний для обсуждения дальнейшей политики, а также для укрепления ранее достигнутого соглашения о свободной торговле.