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Президент Перу подчеркнул важность стратегического партнерства с Китаем
Весь мир
Президент Перу подчеркнул важность стратегического партнерства с Китаем
twitter.com  /  Пресс-служба президента Перу

Лима, 16 октября. Президент Перу Педро Кастильо подчеркнул значимость стратегического партнерства с Китаем, в особенности на фоне последствий пандемии COVID-19. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления в онлайн-формате на Кантонской выставке, которая проходит в КНР.

«Китай является стратегическим партнером Перу в сферах торговли и инвестиций. Мы выражаем наше стремление продолжить укрепление экономического и торгового сотрудничества», — заявил Кастильо.

Среди основных этапов двусторонних отношений президент выделил подписание торгового соглашения в 2010 году, которое позволило создать соответствующие правовые рамки для увеличения обмена товарами и услугами, а также развития торговли и инвестиций.

Китай является основным импортером перуанских товаров и главным экспортером. Кастильо подчеркнул, что в 2020 году объем двусторонней торговли превысил 22 млрд долларов.

«Несмотря на последствия пандемии, в 2021 году наблюдается значительное восстановление уровня товарооборота между нашими странами. За первый семестр этого года данный показатель достиг 14 млрд долларов», — добавил он.

По словам президента от социалистов, товарооборот между Китаем и Перу создает огромные возможности для экономического роста обеих стран.
Кроме того, сотрудничество с азиатским гигантом приводит к улучшению качества жизни населения, а также распространению знаний, развитию технологий, культурному обмену и укреплению дружеских связей между народами.

Президент изначально отдал приоритет отношениям с Китаем — главным торговым партнером и импортером перуанской меди. Сразу после вступления в должность администрация Кастильо провела встречу с послом Китая и главами горнодобывающих компаний для обсуждения дальнейшей политики, а также для укрепления ранее достигнутого соглашения о свободной торговле.

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китай перу двусторонние отношения
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