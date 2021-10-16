Власти ЦАР направили чиновников в Кот-д'Ивуар на курсы повышения финансовой грамотности

Ямусукро, 16 октября. В столице Кот-Д'Ивуара стартовал проект повышения финансовой и юридической грамотности для руководителей налоговых, а также таможенных служб. Обучение пройдут и представители ЦАР, сообщает Ndjoni Sango.

Инициатива называется PARFID, она направлена на подготовку чиновников и управляющих крупных компаний, входящих в «Экономическое сообщество стран Центральной Африки» (ЭСЦАГ).

От ЦАР повышать уровень квалификации прибыли глава таможенного управления Фредерик Теодор Инамо, управляющий налоговой службой Флоран Ромен Кобондит-Дуате и руководитель Национальной школы судебных органов (ENAM) Ричард Филакота.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Проект PARFID призван оказать поддержку на региональном уровне государствам-членам «Экономического сообщества стран Центральной Африки». Это также позволит повысить внутренние ресурсы участников», — пишут журналисты.

Семинары в Центральноафриканской Республике состоятся 28-30 октября. Предполагается, что за эти дни чиновники разработают стратегический план развития государства на период с 2022 по 2026 годы. Главным направлением научной деятельности станет цифровизация финансовых услуг.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера открыл в Банги новое здание налоговой службы.