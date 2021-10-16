Президент ЦАР обсудил безопасность пастбищ с главами муниципалитетов

Банги, 16 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр Анри-Мари Дондра провели рабочую встречу с главами животноводческих муниципалитетов, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

Во время обсуждения стороны затронули вопросы управления трансграничным и внутренним перегоном скота, а также восстановления государственной власти на местах.

«Как вы знаете, я всегда ставил животноводство в центр производственных секторов нашей страны, потому что это одна из экономически важных для государства сфер», — заявил Туадера.

По словам президента, руководители муниципалитетов должны в ближайшее время провести оценку вверенных им территорий и представить отчетность, на основе которой власти рассмотрят вопрос дополнительного финансирования сектора.

Однако главной темой встречи президент назвал безопасность.

«Хочу заверить вас в том, что правительство предпримет все необходимые меры для обеспечения защиты малочисленных народов, которые своей деятельностью, эффективно способствуют восстановлению финансового сектора страны», — добавил президент.

Ранее премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра обсудил вопросы развития экономического потенциала государства с лидерами общины фулани и членами Национальной федерации животноводов (FNEC).