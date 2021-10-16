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Radio Lengo Songo: журналист RFI показал непрофессионализм в ходе интервью с лидером ЦАР
Весь мир
Radio Lengo Songo: журналист RFI показал непрофессионализм в ходе интервью с лидером ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 16 октября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера дал развернутое интервью французскому изданию RFI. В ходе беседы журналист Ален Фока продемонстрировал непрофессионализм, так как постоянно перебивал высокопоставленного собеседника и отпускал спорные замечания, заявили ведущие Radio Lengo Songo.

Во время интервью Туадера рассказал, что из-за ранее возникшего в стране кризиса безопасности и постоянных нападений бандформирований, власти обратились к российским партнерам. Отечественные инструкторы обучили правительственные войска (FACA) и помогли Минобороны республики правильно организовать работу ведомства.

Ответ, по мнению центральноафриканских журналистов, не устроил сотрудника европейского СМИ: перебивая президента, Фок попытался упрекнуть собеседника за отказ обратиться за помощью к руководству многопрофильной комплексной миссии ООН.

«Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС) занимали города в провинциях и даже дошли до Банги. МИНУСКА была тут, но, вероятно, правила участия не позволили миротворцам остановить радикалов», — объяснил Туадера.

И добавил, что только благодаря двустороннему партнерству и поддержке со стороны российских специалистов, а также военного контингента из Руанды, ЦАР удалось сохранить жизни населения, суверенитет и зачистить территории республики от боевиков.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Корреспонденты Radio Lengo Songo подчеркнули, что за время беседы Ален Фок несколько раз грубо прерывал Фостен-Арканжа Туадера и отпускал замечания, демонстрируя полное пренебрежение этикетом и правилами хорошего тона, что недопустимо в общении с высокопоставленными персонами.

«Поведение сотрудника «Международной Французской радиостанции» подтверждает европейскую политику, направленную на создание fake news по отношению к курсу президента, а главное — неуважение к центральноафриканскому народу», — заявили ведущие в эфире радиостанции.

Ранее стало известно, что глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи наградил правительственной грамотой руководителя Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова и поблагодарил его за помощь, оказанную ЦАР.

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