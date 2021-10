Эритрейцы вышли на протесты в Европе в защиту мигрантов в Ливии

Лондон, 16 октября. Эритрейцы, проживающие в Евросоюзе, организовали демонстрации в нескольких столицах государств. Митингующие призвали к прекращению насилия в отношении своих соотечественников, которые находятся в центрах временного содержания в Ливии.

Накануне выходцы из восточноафриканской страны провели пикет возле здания УВКБ ООН в столице Великобритании. Участники потребовали немедленной эвакуации мигрантов из Триполи. Они указали, что местные силовики держат людей в нечеловеческих условиях.

Аналогичные акции протеста прошли в Нидерландах и Швеции.

Demonstratie in Nederland by Eritrean protest against mistreatment towards Eritrean refugees in Libya ???????? #EvacuateRefugeesFromLibya #EvacuteEritreanrefugeeinLibya pic.twitter.com/Jx3gnYXFzB