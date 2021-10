ЗРК «Стрела-10М» с улучшенными характеристиками показали на выставке «Партнер-2021»

Белград, 16 октября. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10» прошли серьезную модернизацию на предприятиях ОПК Сербии и были представлены на выставке вооружений «Партнер-2021», которая проходит в Белграде.

Боевые машины получили новые средства прицеливания с современными тепловизорами, радиолокаторы пассивного типа и лазерные дальномеры. За счет этого сербские ЗРК «Стрела-10М» способны обнаруживать воздушные цели по их излучению и не демаскируют своих позиций. Кроме того, возросла дальность прицельного огня данных систем ПВО, до 5 километров в высоту и 10 километров по горизонту от батарей ЗРК.

New improved Strela-10M with thermal camera, laser rangefinder, pasive radio-locators and modified 9M37M missile marked as RLN-S10, range 10 km/ 5 km on height!@MihajlovicMike @gunner_schmulke pic.twitter.com/d9Af7ckIJa