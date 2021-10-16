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ЗРК «Стрела-10М» с улучшенными характеристиками показали на выставке «Партнер-2021»

  /   Обновлено: 16 октября 2021 17:35
Армия
ЗРК «Стрела-10М» с улучшенными характеристиками показали на выставке «Партнер-2021»
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Белград, 16 октября. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10» прошли серьезную модернизацию на предприятиях ОПК Сербии и были представлены на выставке вооружений «Партнер-2021», которая проходит в Белграде.

Боевые машины получили новые средства прицеливания с современными тепловизорами, радиолокаторы пассивного типа и лазерные дальномеры. За счет этого сербские ЗРК «Стрела-10М» способны обнаруживать воздушные цели по их излучению и не демаскируют своих позиций. Кроме того, возросла дальность прицельного огня данных систем ПВО, до 5 километров в высоту и 10 километров по горизонту от батарей ЗРК.

Ранее стало известно, что российские и сербские силы ПВО в ходе совместных учений «Славянский щит — 2021» отразили массированный налет «вражеской авиации». Об оперативных поставках российских дальнобойных ЗРК С-400 «Триумф» в Белоруссию сообщал «Царьград».

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зрк пво Стрела-10
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