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Германия примет решение по сертификации «СП-2» с опорой на мнение стран ЕС
Экономика
Германия примет решение по сертификации «СП-2» с опорой на мнение стран ЕС
Федеральное агентство новостей

Берлин, 16 октября. Министерство экономики Германии примет решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2» после консультации с другими странами Евросоюза, сообщает «Финам» со ссылкой на главу ведомства Петера Альтмайера.

Только по итогам консультаций с коллегами по ЕС будут выданы рекомендации для национального регулятора.

«К концу следующей недели или через неделю мы рассмотрим ответы и сообщим вам, какие рекомендации будут переданы в регулирующие органы», — заявил Альтмайер.

В случае неоправданно высоких цен на природный газ, который будет поступать по «СП-2», немецкие потребители оставят за собой право обратиться к сжиженному газу или другим экспортерам, добавил министр.

Федеральное правительство ФРГ ранее выступило в поддержку российского проекта «Северный поток — 2» и против санкций, введенных Соединенными Штатами против этой газовой магистрали.

Агентство Bloomberg считает, что российские власти стремятся убедить Европу отказаться от спотового рынка в пользу традиционной практики долгосрочных контрактов с «Газпромом». При этом в Кремле не питают больших иллюзий относительно того, что ЕС пойдет на уступки, приводит выдержки из материала INFOX.

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евросоюз фрг германия газопровод северный поток 2
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