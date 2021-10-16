Германия примет решение по сертификации «СП-2» с опорой на мнение стран ЕС

Берлин, 16 октября. Министерство экономики Германии примет решение о сертификации газопровода «Северный поток — 2» после консультации с другими странами Евросоюза, сообщает «Финам» со ссылкой на главу ведомства Петера Альтмайера.

Только по итогам консультаций с коллегами по ЕС будут выданы рекомендации для национального регулятора.

«К концу следующей недели или через неделю мы рассмотрим ответы и сообщим вам, какие рекомендации будут переданы в регулирующие органы», — заявил Альтмайер.

В случае неоправданно высоких цен на природный газ, который будет поступать по «СП-2», немецкие потребители оставят за собой право обратиться к сжиженному газу или другим экспортерам, добавил министр.

Федеральное правительство ФРГ ранее выступило в поддержку российского проекта «Северный поток — 2» и против санкций, введенных Соединенными Штатами против этой газовой магистрали.

Агентство Bloomberg считает, что российские власти стремятся убедить Европу отказаться от спотового рынка в пользу традиционной практики долгосрочных контрактов с «Газпромом». При этом в Кремле не питают больших иллюзий относительно того, что ЕС пойдет на уступки, приводит выдержки из материала INFOX.