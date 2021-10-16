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Мафиози Седату Пекеру грозит пожизненный тюремный срок в Турции

  /   Обновлено: 16 октября 2021 18:19
Весь мир
Мафиози Седату Пекеру грозит пожизненный тюремный срок в Турции
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Стамбул, 16 октября. Генеральная прокуратура Турции потребовала для мафиози Седата Пекера пожизненного приговора и лишения свободы общим сроком до 392 лет.

Инстанция подготовила обвинительное заключение в отношении 92 подозреваемых, 26 из которых уже задержаны. Все они члены ОПГ. Среди фигурантов дела центральное место занимает лидер банды — Седат Пекер.

Известному криминальному авторитету грозит пожизненное заключение за подстрекательство к умышленному убийству некого Джахита Четина. Молодой человек погиб в результате вооруженного нападения 31 августа 2017 года в стамбульском районе Чекмедже. По данным СМИ, он был ярым поклонником Пекера (даже имел татуировку с его инициалами) и занимался нелегальным букмекерским бизнесом. Тем не менее впоследствии появилась информация о том, что именно мафиози стоит за преступлением.

Помимо пожизненного срока, прокуратура добивается для криминального блогера в общей сложности от 262 лет и 8 месяцев до 392 лет и 4 месяцев по целому ряду обвинений: создание и управление вооруженными организациями с целью совершения преступлений, подстрекательство к грабежу с применением оружия, ростовщичество (предоставление денег в долг в целях получения прибыли), умышленное нанесение огнестрельных ранений.

Обвинительное заключение направлено в уголовный суд на рассмотрение.

Блогер с криминальным прошлым

Седат Пекер — глава одной из самых могущественных мафиозных группировок Турции, который некогда был убежденным сторонником президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. С начала мая этого года криминальный авторитет определяет политическую повестку страны посредством шокирующих разоблачений, которые публикует в социальных сетях. В частности, он говорил об отношениях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и убийствах, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей.

На днях мафиози, скрывающийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил, что у него есть информация о существовании «списка подлежащих ликвидации турецких граждан за рубежом». По его словам, в этом перечне фигурирует он сам, а также оппозиционные журналисты, цитирующие его заявления.

Федеральное агентство новостей

Летом власти ОАЭ обратились к Пекеру с требованием перестать публиковать видео, критикующие другие страны: в данном случае речь, конечно же, шла именно о Турции. Тем более что в отношениях Анкары и Абу-Даби наблюдается потепление. Сам мафиози заявил, что решил подчиниться этому требованию из соображений безопасности.

Эмиратские власти также запретили Пекеру публиковать твиты о предполагаемой причастности турецких политиков и чиновников к незаконному обороту наркотиков. Тем не менее новые эксклюзивные материалы криминального лидера о наркоструктуре внутри Турции были опубликованы со страницы Эрка Аджарера — оппозиционного журналиста, проживающего в Германии.

Решение Аджарера опубликовать инсайды мафиози были восприняты неоднозначно: некоторые коллеги поддержали журналиста, другие — осудили. Однако левая газета Birgün, в которой работал обозреватель, решила расстаться с ним.

После инцидента официальные лица ОАЭ предостерегли Пекера не делиться сообщениями или обвинениями в социальных сетях, используя чужие учетные записи. В противном случае криминальному авторитету пригрозили полной изоляцией от гаджетов и интернета.

Однако мафиози уверен, что депортация из Эмиратов ему точно не грозит.

«Никаких «красных бюллетеней» в моем отношении выдано не было. Никто не может отправить меня в другое место, если я не совершу преступлений в этой стране (ОАЭ — Прим. Ред.). Самое большее, что они могут сделать, это попросить меня покинуть это государство. ОАЭ никого не сдавали. Здесь живут многие бизнесмены и главы государств, которые столкнулись с властью на родине. Они не сделали этих людей предметом торга, сделают ли они меня? Я в это никогда не поверю», — исключает депортацию на родину Пекер.

Как отмечают близкие криминального блогера, Интерпол 13 раз отклонял запрос на розыск мафиози.

Таким образом, по-видимому, вдали от родины Седат Пекер может находиться в безопасности. Однако на фоне улучшения отношений между Турцией и ОАЭ за кулисами Анкара, вероятно, будет всеми усилиями добиваться депортации неугодного мафиози.

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турция прокуратура пекер
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