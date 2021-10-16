Мафиози Седату Пекеру грозит пожизненный тюремный срок в Турции

Стамбул, 16 октября. Генеральная прокуратура Турции потребовала для мафиози Седата Пекера пожизненного приговора и лишения свободы общим сроком до 392 лет.

Инстанция подготовила обвинительное заключение в отношении 92 подозреваемых, 26 из которых уже задержаны. Все они члены ОПГ. Среди фигурантов дела центральное место занимает лидер банды — Седат Пекер.

Известному криминальному авторитету грозит пожизненное заключение за подстрекательство к умышленному убийству некого Джахита Четина. Молодой человек погиб в результате вооруженного нападения 31 августа 2017 года в стамбульском районе Чекмедже. По данным СМИ, он был ярым поклонником Пекера (даже имел татуировку с его инициалами) и занимался нелегальным букмекерским бизнесом. Тем не менее впоследствии появилась информация о том, что именно мафиози стоит за преступлением.

????Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet istemi



Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Mahkeme Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıl 4 aya kadar hapis talep etti. pic.twitter.com/W2BEfrmZ6F — dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 16, 2021

Помимо пожизненного срока, прокуратура добивается для криминального блогера в общей сложности от 262 лет и 8 месяцев до 392 лет и 4 месяцев по целому ряду обвинений: создание и управление вооруженными организациями с целью совершения преступлений, подстрекательство к грабежу с применением оружия, ростовщичество (предоставление денег в долг в целях получения прибыли), умышленное нанесение огнестрельных ранений.

Обвинительное заключение направлено в уголовный суд на рассмотрение.

Блогер с криминальным прошлым

Седат Пекер — глава одной из самых могущественных мафиозных группировок Турции, который некогда был убежденным сторонником президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. С начала мая этого года криминальный авторитет определяет политическую повестку страны посредством шокирующих разоблачений, которые публикует в социальных сетях. В частности, он говорил об отношениях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и убийствах, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей.

На днях мафиози, скрывающийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил, что у него есть информация о существовании «списка подлежащих ликвидации турецких граждан за рубежом». По его словам, в этом перечне фигурирует он сам, а также оппозиционные журналисты, цитирующие его заявления.

Федеральное агентство новостей

Летом власти ОАЭ обратились к Пекеру с требованием перестать публиковать видео, критикующие другие страны: в данном случае речь, конечно же, шла именно о Турции. Тем более что в отношениях Анкары и Абу-Даби наблюдается потепление. Сам мафиози заявил, что решил подчиниться этому требованию из соображений безопасности.

Эмиратские власти также запретили Пекеру публиковать твиты о предполагаемой причастности турецких политиков и чиновников к незаконному обороту наркотиков. Тем не менее новые эксклюзивные материалы криминального лидера о наркоструктуре внутри Турции были опубликованы со страницы Эрка Аджарера — оппозиционного журналиста, проживающего в Германии.

Решение Аджарера опубликовать инсайды мафиози были восприняты неоднозначно: некоторые коллеги поддержали журналиста, другие — осудили. Однако левая газета Birgün, в которой работал обозреватель, решила расстаться с ним.

После инцидента официальные лица ОАЭ предостерегли Пекера не делиться сообщениями или обвинениями в социальных сетях, используя чужие учетные записи. В противном случае криминальному авторитету пригрозили полной изоляцией от гаджетов и интернета.

UAE warns Turkish mob boss not to share social media posts via another account https://t.co/xwMVJuxBUp — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) October 2, 2021

Однако мафиози уверен, что депортация из Эмиратов ему точно не грозит.

«Никаких «красных бюллетеней» в моем отношении выдано не было. Никто не может отправить меня в другое место, если я не совершу преступлений в этой стране (ОАЭ — Прим. Ред.). Самое большее, что они могут сделать, это попросить меня покинуть это государство. ОАЭ никого не сдавали. Здесь живут многие бизнесмены и главы государств, которые столкнулись с властью на родине. Они не сделали этих людей предметом торга, сделают ли они меня? Я в это никогда не поверю», — исключает депортацию на родину Пекер.

Как отмечают близкие криминального блогера, Интерпол 13 раз отклонял запрос на розыск мафиози.

Peker: BAE'de oturumum var, buradan hiç bir ülke beni alamaz https://t.co/wT0R8B8MuY pic.twitter.com/iSWGsrMsYb — Kronos (@KronosHaber) August 27, 2021

Таким образом, по-видимому, вдали от родины Седат Пекер может находиться в безопасности. Однако на фоне улучшения отношений между Турцией и ОАЭ за кулисами Анкара, вероятно, будет всеми усилиями добиваться депортации неугодного мафиози.