Мафиози Седату Пекеру грозит пожизненный тюремный срок в Турции

Стамбул, 16 октября. Генеральная прокуратура Турции потребовала для мафиози Седата Пекера пожизненного приговора и лишения свободы общим сроком до 392 лет.
Инстанция подготовила обвинительное заключение в отношении 92 подозреваемых, 26 из которых уже задержаны. Все они члены ОПГ. Среди фигурантов дела центральное место занимает лидер банды — Седат Пекер.
Известному криминальному авторитету грозит пожизненное заключение за подстрекательство к умышленному убийству некого Джахита Четина. Молодой человек погиб в результате вооруженного нападения 31 августа 2017 года в стамбульском районе Чекмедже. По данным СМИ, он был ярым поклонником Пекера (даже имел татуировку с его инициалами) и занимался нелегальным букмекерским бизнесом. Тем не менее впоследствии появилась информация о том, что именно мафиози стоит за преступлением.
????Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet istemi— dokuz8HABER (@dokuz8haber) October 16, 2021
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Mahkeme Sedat Peker için ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıl 4 aya kadar hapis talep etti. pic.twitter.com/W2BEfrmZ6F
Помимо пожизненного срока, прокуратура добивается для криминального блогера в общей сложности от 262 лет и 8 месяцев до 392 лет и 4 месяцев по целому ряду обвинений: создание и управление вооруженными организациями с целью совершения преступлений, подстрекательство к грабежу с применением оружия, ростовщичество (предоставление денег в долг в целях получения прибыли), умышленное нанесение огнестрельных ранений.
Обвинительное заключение направлено в уголовный суд на рассмотрение.
Блогер с криминальным прошлым
Седат Пекер — глава одной из самых могущественных мафиозных группировок Турции, который некогда был убежденным сторонником президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. С начала мая этого года криминальный авторитет определяет политическую повестку страны посредством шокирующих разоблачений, которые публикует в социальных сетях. В частности, он говорил об отношениях между государством и мафией, незаконном обороте наркотиков и убийствах, в которых замешаны бывшие и нынешние государственные чиновники и члены их семей.
На днях мафиози, скрывающийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), заявил, что у него есть информация о существовании «списка подлежащих ликвидации турецких граждан за рубежом». По его словам, в этом перечне фигурирует он сам, а также оппозиционные журналисты, цитирующие его заявления.
Летом власти ОАЭ обратились к Пекеру с требованием перестать публиковать видео, критикующие другие страны: в данном случае речь, конечно же, шла именно о Турции. Тем более что в отношениях Анкары и Абу-Даби наблюдается потепление. Сам мафиози заявил, что решил подчиниться этому требованию из соображений безопасности.
Эмиратские власти также запретили Пекеру публиковать твиты о предполагаемой причастности турецких политиков и чиновников к незаконному обороту наркотиков. Тем не менее новые эксклюзивные материалы криминального лидера о наркоструктуре внутри Турции были опубликованы со страницы Эрка Аджарера — оппозиционного журналиста, проживающего в Германии.
Решение Аджарера опубликовать инсайды мафиози были восприняты неоднозначно: некоторые коллеги поддержали журналиста, другие — осудили. Однако левая газета Birgün, в которой работал обозреватель, решила расстаться с ним.
После инцидента официальные лица ОАЭ предостерегли Пекера не делиться сообщениями или обвинениями в социальных сетях, используя чужие учетные записи. В противном случае криминальному авторитету пригрозили полной изоляцией от гаджетов и интернета.
UAE warns Turkish mob boss not to share social media posts via another account https://t.co/xwMVJuxBUp— Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) October 2, 2021
Однако мафиози уверен, что депортация из Эмиратов ему точно не грозит.
«Никаких «красных бюллетеней» в моем отношении выдано не было. Никто не может отправить меня в другое место, если я не совершу преступлений в этой стране (ОАЭ — Прим. Ред.). Самое большее, что они могут сделать, это попросить меня покинуть это государство. ОАЭ никого не сдавали. Здесь живут многие бизнесмены и главы государств, которые столкнулись с властью на родине. Они не сделали этих людей предметом торга, сделают ли они меня? Я в это никогда не поверю», — исключает депортацию на родину Пекер.
Как отмечают близкие криминального блогера, Интерпол 13 раз отклонял запрос на розыск мафиози.
Peker: BAE'de oturumum var, buradan hiç bir ülke beni alamaz https://t.co/wT0R8B8MuY pic.twitter.com/iSWGsrMsYb— Kronos (@KronosHaber) August 27, 2021
Таким образом, по-видимому, вдали от родины Седат Пекер может находиться в безопасности. Однако на фоне улучшения отношений между Турцией и ОАЭ за кулисами Анкара, вероятно, будет всеми усилиями добиваться депортации неугодного мафиози.