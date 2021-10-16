Шутка Эрдогана про внука рассмешила Меркель на пресс-конференции

Анкара, 16 октября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поспорил с действующим канцлером Германии Ангелой Меркель о недостатках коалиционного правительства, после чего в шутку решил процитировать своего внука.

Немецкий политик прибыла в Турцию с рабочим визитом. Это ее прощальная поездка на территорию страны в должности федерального канцлера.

Во время совместной пресс-конференции Эрдоган отметил, что с коалиционным правительством сложно работать, поэтому Турция перешла на президентскую систему и избавилась от проблем.

Меркель же заявила, что Германия не собирается перенимать опыт турецких коллег, поскольку коалиционное правительство подходит для ФРГ. В ответ на это Эрдоган напомнил, как политик во время переговоров пожаловалась на трудности в этой системе.

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«Это правда, однако такова жизнь», — сказала Меркель.

После этого турецкий лидер процитировал собственного внука, чем рассмешил присутствующих на пресс-конференции, включая канцлера ФРГ.

«Мой внук тоже говорит: «Дед, что поделаешь — такова жизнь!»», — сказал Эрдоган.

Как стало известно ранее, турецкие избиратели считают, что партия Эрдогана провалится на выборах в 2023 году. Только 37,8% респондентов считают, что она останется у власти.