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Появился трейлер 13-го сезона сериала «Доктор Кто»
Общество
Появился трейлер 13-го сезона сериала «Доктор Кто»
Prt Scr youtube.com  /  Doctor Who

Лос-Анджелес, 16 октября. Создатели сериала опубликовали на YouTube полноценный трейлер нового сезона «Доктора Кто», главную роль в котором сыграла британская актриса Джоди Уиттакер.

Этот сезон будет последним для Джоди Уиттакер и шоураннера Криса Чибнелла, который стоит во главе съемочного процесса с 2017 года. Они покинут проект осенью 2022 года. Позднее шоу будет выпускаться под руководством Рассела Т. Дэвиса.

В 13-м сезоне выйдет 6 эпизодов вместо привычных 11. К основному актерскому составу присоединились Мандип Гилл, Джон Бишоп и Джейкоб Андерсон. Премьера нового сезона запланирована на 31 октября.

Ранее южнокорейский актер Ли Джон-джэ, ставший популярным благодаря хиту Netflix «Игра в кальмара», заявил о желании продолжить участие в проекте. По словам артиста, после выхода телешоу на стриминговой площадке на него «обрушилась» волна зрительской любви.

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