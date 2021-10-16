Звезда «Интернов» Кристина Асмус полностью разделась для фото в постели

Москва, 16 октября. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус показала поклонникам новое пикантное фото. Актриса попозировала перед объективом камеры абсолютно голой.

Провокационное фото знаменитости, для которого она полностью разделась, появилось на ее странице в Instagram. На снимке Асмус лежит в постели на белоснежном белье, демонстрируя изгибы тела. Все самое интересное актриса скрыла от посторонних глаз одеялом. Звезда «Интернов» предстала перед поклонниками на фото с ярким макияжем глаз и алыми губами.

«Пост заряжен на комментарии «А где мужик?», предложения накормить меня, а также на вопросы «Где хештеги?!»» — подписала снимок знаменитость.

Пикантный снимок Асмус понравился многим ее подписчикам. Пользователи соцсети оставили в комментариях под фото множество комплиментов.

«Малышка на миллиард»; «Афродита»; «Хештеги ни к чему — все красиво»; «Кристина, ты просто космос»; «Фигура хорошая», — написали восхищенные поклонники.

Подписчики часто спрашивают актрису о возлюбленном после ее развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым, однако звезда «Текста» предпочитает не распространяться о личной жизни. При этом, устав от многочисленных вопросов, Асмус недавно сообщила, что у нее есть бойфренд, которого она уже познакомила с семьей.