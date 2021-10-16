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Российско-сербские экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-35 «уничтожили» диверсантов на учениях «Барс-2021»
Армия
Российско-сербские экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-35 «уничтожили» диверсантов на учениях «Барс-2021»
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Белград, 16 октября. Совместные российско-сербские экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-35 уничтожили скопления живой силы условного противника в ходе летно-тактических учений «Барс-2021», которые проходят в Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В рамках маневров вертолетчики отработали уничтожение разведывательно-диверсионных групп условного противника в горной местности, а также высадку и эвакуацию подразделений специального назначения на высокогорной площадке. Кроме того, российско-сербские экипажи истребителей МиГ-29 перехватили вражеские беспилотники, а также выполняли боевые маневры.

«Розыгрышем тактического эпизода по уничтожению разведывательно-диверсионной группы условного противника в горной местности, а также высадки и эвакуации подразделений специального назначения на высокогорной площадке мы завершили практическую часть российско-сербского летно-тактического учения», — заявил руководитель маневров полковник Константин Суриков.

Напомним, учения «Барс-2021» стартовали на территории Сербии 11 октября. При этом перед началом маневров в Сербию были переброшены российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», передает «Царьград».

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