Президент ЦАР в интервью французскому изданию рассказал о помощи российских инструкторов

Банги, 16 октября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассказал журналисту французского издания RFI Алену Фоку об успешной подготовке правительственной армии (FACA) российскими инструкторами.

В ходе беседы национальный лидер заявил, что взаимодействие с отечественными специалистами началось из-за кризиса безопасности, когда руководству страны потребовалась помощь в обучении личного состава национальных ВС. Центральноафриканские войска не обладали опытом в противостоянии мобильным отрядам хорошо вооруженных боевиков.

«В декабре ЦАР столкнулась с восстанием, возглавляемым бывшим президентом Франсуа Бозизе, который хотел сорвать выборы. И наступление радикалов дошло до Банги 13 января. Поэтому мы были вынуждены обратиться к партнерам, с которыми у нас заключены соглашения», — объяснил Туадера.

На вопрос Фока, почему правительство не связалось с руководством многопрофильной комплексной миссии ООН и не запросило помощи у него, лидер государства ответил, что задача миротворцев действительно заключалась в поддержании мира и стабильности. Однако «голубые каски» не планировали вмешиваться в конфликт.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС) занимали города в провинциях и даже дошли до Банги. МИНУСКА была тут, но, вероятно, правила участия не позволили миротворцам остановить радикалов», — рассказал президент.

К тому же помощь в это время уже оказывали российские специалисты, занимающиеся обучением сил обороны. Благодаря полученному опыту, военнослужащим ЦАР удалось не просто пресечь попытку госпереворота и отбросить боевиков, но и перейти в контрнаступление.

«Стране и народу нужен мир. Раньше здесь проводилась операция «Сангарис», которую потом свернули. Действовал контингент МИНУСКА. Но потом началось восстание CPC, которое дестабилизировало обстановку. Как президент я не мог позволить боевикам ввергнуть страну в кризис, поэтому использовал все возможные средства, чтобы гарантировать безопасность населения», — подчеркнул Туадера.

По его словам, только благодаря консультативной помощи союзников из России и Руанды национальной армии удалось очистить от радикалов практически всю территорию страны. За это глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи наградил грамотой руководителя отечественных инструкторов, главу Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Говоря о работе миротворческого контингента в ЦАР, Туадера напомнил, что «голубые каски» не раз обвинялись местными жителями во всевозможных преступлениях.

«Если обратиться к прошлому, то в нашей стране были такие случаи... Пример с «Сангарис», когда появлялись сообщения о сексуальных злоупотреблениях. Ситуация до сих пор подвисшая. По МИНУСКА тоже были инциденты. Мы ждем решения иностранных судов», — уточнил президент.

Отвечая на вопрос сотрудника RFI о сохранении оружейного эмбарго ООН, глава государства заявил, что санкции международной организации искусственно ограничивают возможности FACA.

«Чтобы был мир, необходима хорошо вооруженная армия, способная сражаться, защищать население и инфраструктуру. Получается, мы ждем пока боевики перевооружаются, а их не контролируют, и они затем совершают насильственные действия. А у национальной армии ничего нет. Я считаю, что это все-таки несправедливо», — заключил Фостен-Арканж Туадера.

Ранее президент Содружества офицеров за международную безопасность в ЦАР Александр Иванов высоко оценил работу российских инструкторов, которые занимаются подготовкой личного состава армии Центральноафриканской Республики.