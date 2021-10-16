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Экс-президент «Спартака» Червиченко обвинил Дзюбу в самолюбовании

  /   Обновлено: 16 октября 2021 17:14
Спорт
Экс-президент «Спартака» Червиченко обвинил Дзюбу в самолюбовании
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Москва, 16 октября. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал поведение форварда «Зенита» Артема Дзюбы во время матча РПЛ с «Арсеналом».

Андрей Червиченко подверг критике нападающего петербургского «Зенита» Дзюбу из-за празднования форвардом 100-го гола в составе клуба, который форвард забил в игре с «Арсеналом». По мнению экс-президента «Спартака», игрок сине-бело-голубых думает только о себе. Слова Червиченко приводит издание «Чемпионат».

«Тот факт, что Дзюба пошел показывать футболку с 100 голами вместо того, чтобы схватить мяч на центр, говорит только о том, что он занят самолюбованием. Это первичное для него. Ничего удивительного нет, мы к этому уже привыкли», — подчеркнул бывший президент красно-белых.

Матч в Туле завершился вторым подряд поражением сине-бело-голубых в РПЛ. «Арсенал», занимавший 14-е место в турнирной таблице, победил со счетом 2:1.

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Зенит червиченко дзюба критика арсенал
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