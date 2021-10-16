Детский психолог Наумова объяснила, как переезд влияет на успеваемость ребенка

После переезда с детьми на новое место многие родители переживают, не поползет ли вниз успеваемость любимого чада. В новых условиях хлопот хватает всем и во всем — не хотелось бы еще думать о плохих оценках. Есть ли связь между резкой сменой условий жизни ребенка и его успехами в школе, мы решили узнать у детского психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой.

По ее словам, смена жительства действительно может нести за собой негативные последствия.

«Успеваемость за счет переезда всегда ухудшается, потому что любые изменения в семье — это стресс. Самыми большими факторами стресса считаются смерть, переезд, рождение еще одного члена семьи или родительский развод. Как видим, переезд попадает в эту группу. Велик риск дезадаптации», — говорит психолог.

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В новых условиях ребенок чувствует себя потерянным, ведь порядок его жизни был грубо нарушен и изменен. Неуверенность в школе, потеря концентрации на уроках и в целом тревожное состояние — следствие стрессовой ситуации.

«В этот период важно говорить о чувствах, переживаниях, поддерживать ребенка и напоминать, что он самый лучший. Если ребенок капризничает, не надо обижаться на него, а, наоборот, стараться его поддерживать. Если он капризничает, значит, просит внимания, и надо больше этого внимания дать, — объясняет Наталья Наумова. — И плюс у ребенка, как правило, за счет стресса ухудшается концентрация внимания, поэтому полезно делать упражнения на внимательность».

Подобных упражнений на практике существует достаточно, уверяет специалист. Так, один из популярных и эффективных тренажеров для подростков — таблица Шульте, помогающая улучшить зрительное восприятие и навыки скорочтения. А для детей младшего школьного возраста психолог рекомендует задания в стиле «Найди отличие» — такие игры улучшают внимательность, что в конечном итоге помогает сделать потери в учебе минимальными.

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Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно делать уроки с гиперактивным ребенком. По ее словам, перед началом любого занятия, требующего концентрации, школьнику не помешает сделать 10–15 приседаний или подтягиваний. Так ему удастся высидеть за рабочим столом какое-то время, не отвлекаясь на раздражающие факторы.