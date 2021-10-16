Сложившая с себя королевские обязанности Меган Маркл мечтает о роли супергероини

Лос-Анджелес, 16 октября. Супруга принца Гарри Меган Маркл после возвращения в США решила возобновить актерскую карьеру. Звезда сериала «Форс-мажоры» хотела бы сыграть в супергеройском фильме.

Королевский эксперт Нил Шон уверен, что теперь, когда герцогиня Сассекская сняла с себя королевские обязанности, она вернется в Голливуд. Источник подтверждает амбиции Меган Маркл сняться в крупном проекте.

«Она считает, что это перспективно. Дети очень любят этот образ, а если ты им понравишься с малых лет, то они запомнят тебя навсегда, ведь они будут расти вместе с тобой», — заявил Нил Шон в эфире собственного шоу на YouTube-канале.

В США у принца Гарри и его супруги множество благотворительных проектов. Они также подписали многомиллионные сделки с сервисами Netflix и Spotify.

Ранее стало известно, что супруг Елизаветы II принц Филипп Эдинбургский перед смертью вычеркнул внука и его жену из завещания. Узнав об этом, герцоги Сассекские сильно обиделись на покойного родственника.