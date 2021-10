Правительство Бразилии завершило военную миссию по охране лесов Амазонии

Бразилиа, 16 октября. Власти Бразилии завершили трехмесячную программу по размещению воинского контингента в Амазонии с целью предотвращения незаконной вырубки лесов. Об этом заявил вице-президент Бразилии Амилтон Моурау.

Около 300 военнослужащих были размещены на территории Амазонии в течение трех месяцев. Целью миссии было предотвращение обезлесения и антропогенных пожаров. Правительство президента Жаира Болсонару предпринимает подобные меры уже в третий раз.

A operação acabou nesta sexta-feira (15). Atuação de militares não resultou em diminuição do desmatamento na Amazônia, mesmo com efetivo e orçamento maiores que dos órgãos ambientais. https://t.co/55oNfHfw8l

Моурау, который возглавляет Совет Амазонии, подчеркнул, что государство приняло решение о завершении программы, так как природоохранные органы вновь находятся в состоянии осуществлять контроль над лесами. Он отметил, что пандемия ограничивала возможности патрулирования территорий.

Кроме того, правительство рассматривает увеличение бюджета министерства экологии на 2022 год. Предложение должно быть одобрено конгрессом страны. В этом году финансирование ведомства находилось на самом низком уровне за последние 13 лет.

После вступления в должность Болсонару сразу же приступил к сокращению бюджета министерства экологии. С 2019 темпы вырубки лесов достигли рекордного уровня. Однако в последнее время глава государства пытается показать свою приверженность принципам защиты окружающей среды из-за давления США, ЕС и институциональных инвесторов.

“Sendo o pulmão do planeta, a destruição do bioma amazônico afeta todos nós. Apresentamos na nossa queixa evidências que mostram como as ações de Bolsonaro estão diretamente ligadas aos impactos negativos da mudança climática em todo o mundo,” diz Wesemannhttps://t.co/669B0IuoFv