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Правительство Бразилии завершило военную миссию по охране лесов Амазонии
Весь мир
Правительство Бразилии завершило военную миссию по охране лесов Амазонии
Global Look Press  /  Sandro Pereira / Keystone Press Agency

Бразилиа, 16 октября. Власти Бразилии завершили трехмесячную программу по размещению воинского контингента в Амазонии с целью предотвращения незаконной вырубки лесов. Об этом заявил вице-президент Бразилии Амилтон Моурау.

Около 300 военнослужащих были размещены на территории Амазонии в течение трех месяцев. Целью миссии было предотвращение обезлесения и антропогенных пожаров. Правительство президента Жаира Болсонару предпринимает подобные меры уже в третий раз.

Моурау, который возглавляет Совет Амазонии, подчеркнул, что государство приняло решение о завершении программы, так как природоохранные органы вновь находятся в состоянии осуществлять контроль над лесами. Он отметил, что пандемия ограничивала возможности патрулирования территорий.

Кроме того, правительство рассматривает увеличение бюджета министерства экологии на 2022 год. Предложение должно быть одобрено конгрессом страны. В этом году финансирование ведомства находилось на самом низком уровне за последние 13 лет.

После вступления в должность Болсонару сразу же приступил к сокращению бюджета министерства экологии. С 2019 темпы вырубки лесов достигли рекордного уровня. Однако в последнее время глава государства пытается показать свою приверженность принципам защиты окружающей среды из-за давления США, ЕС и институциональных инвесторов.

В первый раз его правительство разместило в регионе военных в 2019 году, когда уничтожение лесов Амазонии вызвало возмущение со стороны международного сообщества.

Тем не менее экологи отмечают, что использование военных малоэффективно для сохранения лесов, так как для достижения существенных результатов необходимо применение всеобъемлющей стратегии защиты ресурсов, требующей привлечения различных секторов.

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бразилия экология вырубка лесов
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