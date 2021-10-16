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Эрдоган поблагодарил Меркель за вклад в урегулирование ситуации в Сирии
Политика
Эрдоган поблагодарил Меркель за вклад в урегулирование ситуации в Сирии
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Анкара, 16 октября. Турецкая сторона рассчитывает, что новое немецкое правительство будет продолжать курс канцлера Германии Ангелы Меркель на сотрудничество с Анкарой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

После переговоров с Меркель турецкий лидер отметил, что действующий канцлер ФРГ внесла большой вклад в урегулирование ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

«Надеемся, что новое Правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией», — сказал президент.

Эрдоган добавил, что фактор коалиционных правительств всегда затягивал партнерство между Берлином и Анкарой.

Как стало известно ранее, в Германии установили конную статую Ангелы Меркель. Трехметровый монумент выполнил знаменитый немецкий скульптор Вильгельм Кох.

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меркель турция эрдоган германия
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