Эрдоган поблагодарил Меркель за вклад в урегулирование ситуации в Сирии

Анкара, 16 октября. Турецкая сторона рассчитывает, что новое немецкое правительство будет продолжать курс канцлера Германии Ангелы Меркель на сотрудничество с Анкарой, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции.

После переговоров с Меркель турецкий лидер отметил, что действующий канцлер ФРГ внесла большой вклад в урегулирование ситуации на территории Сирийской Арабской Республики.

«Надеемся, что новое Правительство Германии продолжит успешный курс Ангелы Меркель на сотрудничество с Турцией», — сказал президент.

Эрдоган добавил, что фактор коалиционных правительств всегда затягивал партнерство между Берлином и Анкарой.

Как стало известно ранее, в Германии установили конную статую Ангелы Меркель. Трехметровый монумент выполнил знаменитый немецкий скульптор Вильгельм Кох.