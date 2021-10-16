Лидер партии «Право и справедливость» Качиньский анонсировал радикальное усиление ВС Польши

Варшава, 16 октября. Глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что в ближайшее время фракция представит план, который предполагает существенное наращивание военной мощи польских вооруженных сил.

Политик выразил уверенность, что растущие угрозы требуют от Варшавы решительных действий, направленных на укрепление своего военного потенциала.

«Мы должны укрепить военный сектор. Скоро такие решения будут представлены Сейму, а затем Сенату. Я говорю о радикальном усилении всей армии. Это означает далекоидущие перемены», — заявил он.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава намерена разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. По его словам, такая дислокация «современнейших» боевых машин позволит снизить риск «нападения» на страну. Кроме того, польские власти заявили о планах прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил уверенность, что канал необходим Варшаве, чтобы иметь путь для переброски танков к границам российского региона, передает «Царьград».