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Армия Эфиопии атаковала боевиков НФОТ в окрестностях города Гашена
Весь мир
Армия Эфиопии атаковала боевиков НФОТ в окрестностях города Гашена
Федеральное агентство новостей  / 

Аддис-Абеба, 16 октября. Вооруженные силы Эфиопии начали наступление на позиции сепаратистов из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в окрестностях города Гашена, что на востоке штата Амхара.

Местные журналисты сообщают, что обстановка в регионе остается очень нестабильной, военнослужащие наносят артиллерийские удары и применяют тяжелую технику, в то время как боевики используют легкий транспорт и мобильными группами атакуют наступающих.

Радикалы заняли позиции на холмах вокруг городов Вургеза и Уичейле, также предположительно вошли в Чифру, однако эта информация пока не подтверждена официально. В то же время войска республики медленно продвигаются к населенному пункту Мерса, постепенно выдавливая обороняющихся и занимая новые рубежи. Им противодействуют небольшие партизанские отряды.

Ранее стало известно, что национальная армия Эфиопии стянула личный состав и военную технику на линию разграничения, а также начала использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по скоплению сил НФОТ. Последние обратились к международному сообществу и призвали осудить наступление и ужесточить санкционное давление на Аддис-Абебу.

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