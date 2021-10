Армия Эфиопии атаковала боевиков НФОТ в окрестностях города Гашена

Аддис-Абеба, 16 октября. Вооруженные силы Эфиопии начали наступление на позиции сепаратистов из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в окрестностях города Гашена, что на востоке штата Амхара.

Heavy fighting continues around Gashena all night, with the situation in the countryside being fluid.

The TDF has taken up positions in the hills around Wurgesa and Wichale, as well as apparently taking Chifra in Afar, but that has not been visually confirmed.

No gains at Mersa.