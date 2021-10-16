Армия Эфиопии атаковала боевиков НФОТ в окрестностях города Гашена

Аддис-Абеба, 16 октября. Вооруженные силы Эфиопии начали наступление на позиции сепаратистов из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) в окрестностях города Гашена, что на востоке штата Амхара.

Heavy fighting continues around Gashena all night, with the situation in the countryside being fluid.

The TDF has taken up positions in the hills around Wurgesa and Wichale, as well as apparently taking Chifra in Afar, but that has not been visually confirmed.

No gains at Mersa. — Ethiopia Map (@MapEthiopia) October 16, 2021

Местные журналисты сообщают, что обстановка в регионе остается очень нестабильной, военнослужащие наносят артиллерийские удары и применяют тяжелую технику, в то время как боевики используют легкий транспорт и мобильными группами атакуют наступающих.

Радикалы заняли позиции на холмах вокруг городов Вургеза и Уичейле, также предположительно вошли в Чифру, однако эта информация пока не подтверждена официально. В то же время войска республики медленно продвигаются к населенному пункту Мерса, постепенно выдавливая обороняющихся и занимая новые рубежи. Им противодействуют небольшие партизанские отряды.

ENDF offensive seems to be progressing slowly around Gashena, but doing rather poorly around Mersa. Still in the process of verifying some POW footage of ENDF troops, but fighting has apparently left many casualties on both sides throughout the past week. — Ethiopia Map (@MapEthiopia) October 16, 2021

Ранее стало известно, что национальная армия Эфиопии стянула личный состав и военную технику на линию разграничения, а также начала использовать беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по скоплению сил НФОТ. Последние обратились к международному сообществу и призвали осудить наступление и ужесточить санкционное давление на Аддис-Абебу.