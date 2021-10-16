Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 18:27
18:26
Происшествия
Более десяти учеников утонили во время уборки на берегу реки в Индонезии
18:14
Происшествия
Рыбак-педофил получил 12 лет колонии за совращение мальчика в шалаше в Алтайском крае
18:11
Общество
Врач Крючков заявил, что суперволна коронавируса продлится в России до весны
18:11
Политика
Профсоюзы Италии вышли на акцию в Риме против деятельности правых партий
18:10
Спорт
Спортивный журналист Ладненко объяснил, почему сборная России проиграет Хорватии
18:10
Общество
Екатеринбургские школьники сняли собственную версию сериала «Игра в кальмара»
18:09
Общество
Детский психолог Наумова объяснила, как переезд влияет на успеваемость ребенка
18:08
Общество
Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России
18:06
Шоу-бизнес
Валуев в беседе с ФАН отреагировал на вызов от Джигурды на бой
18:06
Весь мир
Мафиози Седату Пекеру грозит пожизненный тюремный срок в Турции
Все новости

Росстат: средняя стоимость бензина в России достигла 48,96 рубля за литр

  /   Обновлено: 16 октября 2021 16:50
Экономика
Росстат: средняя стоимость бензина в России достигла 48,96 рубля за литр
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 октября. Стоимость автомобильного топлива для конечных потребителей в России поднялась на шесть копеек. Параллельно выросло в цене и дизельное топливо, приводит данный Росстата ТАСС.

В 53 регионах было отмечено подорожание бензина в период с 4 по 10 октября. Наиболее заметно ценник вырос в Магадане — на 0,7%. В Симферополе и Чите — на 0,6%, а в Москве и Санкт-Петербурге изменение составило 0,1%.

Средняя стоимость марки Аи-92 поднялась на шесть копеек и составила 46,02 рубля за литр. Бензин Аи-95 также в среднем стал дороже на шесть копеек — за литр придется отдать 49,84 рубля. Дизельное топливо поднялось в цене до 50,69 рубля за литр.

Россия использует специальный демпферный механизм для стабилизации стоимости топлива. Если бы он не действовал, нынешние цены оказались бы на 10 рублей выше, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин отмечал, что рост цен на бензин по итогам года ожидается на уровне, близком к инфляции. Все зависит от котировок, демпфера, стоимости нефти и других параметров, цитирует его «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Росстат: средняя стоимость бензина в России достигла 48,96 рубля за литр
топливо бензин росстат цены на бензин
Комментировать