Росстат: средняя стоимость бензина в России достигла 48,96 рубля за литр

Москва, 16 октября. Стоимость автомобильного топлива для конечных потребителей в России поднялась на шесть копеек. Параллельно выросло в цене и дизельное топливо, приводит данный Росстата ТАСС.

В 53 регионах было отмечено подорожание бензина в период с 4 по 10 октября. Наиболее заметно ценник вырос в Магадане — на 0,7%. В Симферополе и Чите — на 0,6%, а в Москве и Санкт-Петербурге изменение составило 0,1%.

Средняя стоимость марки Аи-92 поднялась на шесть копеек и составила 46,02 рубля за литр. Бензин Аи-95 также в среднем стал дороже на шесть копеек — за литр придется отдать 49,84 рубля. Дизельное топливо поднялось в цене до 50,69 рубля за литр.

Россия использует специальный демпферный механизм для стабилизации стоимости топлива. Если бы он не действовал, нынешние цены оказались бы на 10 рублей выше, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин отмечал, что рост цен на бензин по итогам года ожидается на уровне, близком к инфляции. Все зависит от котировок, демпфера, стоимости нефти и других параметров, цитирует его «ФедералПресс».