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Певица Полина Гагарина показала ремонт в своем роскошном особняке
Общество
Певица Полина Гагарина показала ремонт в своем роскошном особняке
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 октября. Известная российская певица Полина Гагарина начала большой ремонт в загородном доме после рождения дочери Мии. Артистка хочет сделать свое жилище удобным для всех членов семьи.

Гагарина всегда жила в центре Москвы и не представляла жизнь без ее бешеного ритма. Но с годами отношение звезды к этому поменялось. Всего за несколько лет исполнительница построила шикарный загородный особняк, сейчас там ведутся внутренние работы.

«В разгар пандемии поняла, что хочу жить за городом и никуда уже не перееду отсюда», — призналась знаменитость в эфире программы «На дачу!».

По словам певицы, здесь она организует творческую мастерскую для своего сына Андрей. Подросток пообещал записать собственную песню для звездной мамы. Гагарина также хочет выращивать овощи на приусадебном участке.

prt scr Первый канал /

Гагарина показала съемочной группе небольшой фонтан и уютную уличную беседку у дома. Здесь артистка хотела бы проводить вечера в кругу родных. По ее мнению, пандемия помогла раскрыться ее творческому потенциалу, в том числе в отношении благоустройства собственного дома.

Ранее сообщалось, что 3 ноября состоится судебное заседание по поводу воспитания дочери Гагариной Мии. Экс-супруг звезды, фотограф Дмитрий Исхаков хочет узаконить время общения с ребенком.

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дом гагарина певица
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