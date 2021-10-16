Школьники и студенты Эсватини вышли на массовые митинги против правления короля Мсвати III

Мбабане, 16 октября. В Эсватини вновь вспыхнули массовые протесты. На этот раз против правления короля Мсвати III выступили школьники старших классов и студенты, сообщает Reuters.

Как отмечают журналисты, недовольство монархом копилось давно, так как он игнорирует призывы населения к проведению реформ, способных подтолкнуть страну к развитию. При этом лидер отрицает звучащие в его адрес обвинения в автократическом правлении и использовании бюджетных средств для поддержания роскошного образа жизни в довольно бедном государстве.

Новые протесты начались с демонстраций в школах, где ученики выступали с лозунгами «Мсвати должен пасть» и «Освободите наших депутатов», которых задержали во время летних демонстраций. Представители общественной организации «Save the Children» сообщают, что гражданские беспорядки в Эсватини вызывают беспокойство, так как от них страдают тысячи детей по всему королевству.

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Несмотря на усилия властей и активистов в деле урегулирования кризиса, обстановка продолжает ухудшаться. Местная Ассоциация студентов также призывает к проведению общенациональных митингов.

Ранее король Мсвати III создал фонд восстановления страны после протестов. При этом сам монарх внес первый взнос в размере 35 миллионов долларов. Значительная часть денежных средств поступила с его банковского счета.