Спортивный журналист Ладненко объяснил, почему сборная России проиграет Хорватии

Если российские футболисты сыграют с командой Хорватией вничью и выйдут на чемпионат мира — 2022 с первого места в своей группе — это будет подвиг. Об этом в беседе с ФАН заявил продюсер футбольного YouTube-проекта «Британский стиль с Александром Елагиным», спортивный журналист Виктор Ладненко.

Сборная России по футболу близка к тому, чтобы напрямую отобраться на чемпионат мира, который с ноября по декабрь 2022 года пройдет в Катаре. Для этого команде необходимо завершить оставшиеся матчи отборочного турнира в свою пользу — 11 ноября победить Кипр и 14 ноября сыграть с хорватами хотя бы вничью. В данный момент сборная России с 19 очками занимает первое место в группе H. Главный и очень опасный преследователь — сборная Хорватии — имеет в своем активе 17 очков. В случае, если наша сборная займет второе место в группе, ей придется бороться за путевку на мундиаль через стыковые матчи.

Спортивный журналист Виктор Ладненко признался, что наставник российской сборной Валерий Карпин всех удивил, так как имея большие проблемы с составом накануне матчей с командами Словакии и Словении «смог умудриться взять максимум очков».

rfs.ru / Михаил Шапаев /Российский Футбольный Союз

«При этом со Словенией российская сборная сыграла в приблизительно тот футбол, который хочет видеть Карпин: на 70% наша команда показала смелый и агрессивный футбол. Мы, наконец-то, переиграли соперника. После Словакии казалось, что Россию поджидает катастрофа в Мариборе», — сказал он.

Ладненко также отметил, что самый легкий сценарий для российской сборной зачастую не играет нашей команде на руку. Выкладывается по максимуму команда только в самых сложных ситуациях.

«Для выхода на чемпионат мира в Катар нам достаточно ничьей, а когда российским футболистам достаточно ничьей, они проигрывают. Вспомним: в 2009 году, когда сборная отбиралась на чемпионат мира — 2010, ей достаточно было сыграть вничью со словенцами, но тогда мы эпично проиграли. Так что это наихудший расклад. Лучше бы наша сборная имела ситуацию, когда необходимо было бы выигрывать хорватов. Именно при самой тяжелой ситуации русский народ способен на подвиги», — пояснил журналист.

rfs.ru / Михаил Шапаев /Российский Футбольный Союз

Ладненко считает, что нашей сборной будет нелегко пробиться на мировое первенство напрямую.

«Если сборная России сыграет с командой Хорватии вничью — это будет подвиг, потому что наш соперник превосходит нас во всех линиях, кроме вратарской. Хочется верить, что наша российская команда выйдет на чемпионат мира — 2022 с первого места, но я все же пока останусь скептиком. Думаю, Россия проиграет Хорватии и будет играть стыковые матчи», — заключил он.

rfs.ru / Пресс-служба РФС

Ранее вратарь московского ЦСКА, бывший голкипер сборной РФ Игорь Акинфеев заявил, что не вернется в российскую национальную команду, за которую он выступал до 2018 года. 35-летний футболист также признался, что немного злится, когда журналисты начинают «мусолить» эту тему.