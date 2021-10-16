Иран разрабатывает противокорабельные ракеты с дальностью полета до 2000 км

Тегеран, 16 октября. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал-майор Хосейн Салами сообщил, что военно-промышленный комплекс страны в ближайшем будущем разработает противокорабельную ракету с дальностью до 2000 км для национальных военно-морских сил.

Соответствующее заявление он сделал после инспекции объектов ВМС КСИР на принадлежащих Исламской Республике островах Персидского залива и Ормузского пролива.

Генерал подчеркнул, что все иранские войска готовы к оперативному реагированию на любые враждебные действия со стороны противника. По словам Салами, некоторые из спрогнозированных ранее негативных сценариев развития обстановки уже сейчас разворачиваются в данном регионе, угрожая его безопасности. Командующий высоко оценил уровень боеспособности подразделений Корпуса и указал на значительный прогресс, достигнутый в разработке и создании боевых судов, средств радиоэлектронной борьбы беспилотных летательных аппаратов и широкого спектра ракет морского базирования, которые затем поступают на вооружение КСИР.

«В области беспилотной авиации ВМС КСИР добились значительного прогресса, и теперь эти силы имеют сотни разведывательных и ударных БПЛА с боевым радиусом действия до 1200 км», — сказал Салами.

Также генерал сообщил, что на вооружении Корпуса находятся широкий спектр ракет различного назначения с дальностью полета от 35 до 700 км и заявил о намерении иранского ВПК в скором будущем разработать противокорабельный боеприпас, который будет способен поражать движущиеся суда на дистанции вплоть до 2000 км.

Стоит отметить, что Исламская Республика за последнее десятилетие действительно достигла впечатляющих успехов в области своей ракетной программы. Тем не менее заявленная цель кажется довольно амбициозной с учетом того, что радиус действия имеющихся на вооружении передовых армий противокорабельных ракет не превышает тысячи километров. На данный момент подобной дальностью полета обладает лишь иранская КР «Мешкат».

Однако будучи разработанной на базе советской Х55, она использует инерциальный механизм наведения, что позволяет применять ее лишь для поражения неподвижных целей на суше. Наиболее же распространенным видом противокорабельных боеприпасов в ВС ИРИ является ракета «Нур», копия китайской С-802, с радиусом действия до 120 км. Также на вооружении ВМС Армии и КСИР Ирана стоят ракеты «Наср» и «Гадир» с дальностью полета до 300 км.