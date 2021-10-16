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Высокие технологии помогли иркутскому секс-шопу избежать ограбления
Общество

Как говорится, продавщицу интим-магазина предметом, похожим на пистолет, не напугаешь.

Как стало известно благодаря записям камер наблюдения, неизвестный мужчина в медицинской маске, войдя в магазин, уточнил у кассира есть ли наручники. Услышав, что таковые имеются, грабитель достал револьвер и, направив его на женщину, потребовал деньги. Но, к сожалению для него, дама оказалась не робкого десятка. Она заявила, что в магазине осуществляются только безналичные платежи. Тогда налетчик, видимо решив, что представленный в магазине товар реализовать ему будет довольно сложно, решил обойтись требованием сумочки и телефона, на что тоже получил отказ. После чего кассир «добила» мужчину, заявив, что того снимает камера видеонаблюдения, и до приезда полиции остается пять минут. Незадачливому нарушителю ничего не оставалось, кроме как спешно ретироваться с места преступления.

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