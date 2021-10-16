Компания Ford рассматривает возможность возобновления производства автомобилей в России

Елабуга, 16 октября. Легковые автомобили Ford могут вновь начать выпускать в России. Конкретики пока нет, но возможность этого не исключается. Об этом пишут «Известия».

На возвращение производства намекнул глава СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов. Каких-либо уточнений по моделям он давать не стал, однако подчеркнул, что это могут быть полноразмерные внедорожники. Причем их локализация возможна только «при правильной организации производства».

«Если по-русски, чем черт не шутит. Если говорить о бизнесе то, мы хорошо знаем, что такое производство бюджетного автомобиля и заработок на нем. Мы больше в эти игры играть не будем. Это могут быть полноразмерные внедорожники», — заявил Ширинов.

Марка Ford покинула российский рынок легковых авто в 2019 году. Единственным семейством, которое сейчас собирается заводом «Форд Соллерс» в Елабуге, является коммерческий Transit.

Автоэксперты назвали регионы, в которых машины с пробегом самых популярных в России моделей продаются по наиболее выгодным ценам. Между тем средневзвешенная цена нового легкового автомобиля с января по август выросла на 21% и составила 2 миллиона 140 тысяч рублей. К декабрю стоимость может вырасти на четверть от показателя начала года, пишет «ФедералПресс».