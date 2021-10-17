Адвокат Сарычев оценил планы Шаляпина судиться с Цымбалюк-Романовской

Законодательство дает несколько инструментов для человека, который хочет выяснить отношения с оппонентом в правовой плоскости. Об этом в беседе с ФАН рассказал адвокат Андрей Сарычев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что певец Прохор Шаляпин пригрозил судебным разбирательством пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Поводом для этого стали ее скандальные высказывания о том, что она не верит в смерть жены-миллионерши артиста — канадской бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис.

«Законодательство дает несколько инструментов для человека, который хочет выяснить отношения с оппонентом в правовой плоскости. Из слов «Я не верю…» следует, что человек высказал свое оценочное суждение. «Я не верю в эту историю…» — это личное право каждого человека, верить или не верить», — сказал юрист.

Андрей Сарычев также допустил, что бывшей супруге актера Армена Джигарханяна, возможно, придется ответить по закону за некоторые свои высказывания в адрес Прохор Шаляпина.

«Если она назвала Шаляпина профессиональным обманщиком, то теоретически можно попытаться возбудить дело о клевете. Есть статья в УК РФ, называется «Клевета» — это распространение заведомо ложных следований, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @vitalinaromanovskaya

В завершение он предположил, каким может быть следующий шаг разгневанного артиста.

«Человек может подать иск в порядке гражданского судопроизводства в районный суд по месту жительства ответчика. Например, о защите чести и достоинства. Попытаться оценить ущерб в какую-либо денежную сумму. Иск будет принят к производству, если его правильно оформят. Тогда суд будет разбираться, имеет ли место нарушение законодательства гражданского со стороны ответчицы», — подытожил адвокат.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин выпустил клип в память о покойной жене. Печальную композицию артист исполняет на видео в церкви среди свечей.