Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 05:53
05:36
Происшествия
Восемь человек погибли при столкновении автобуса с двумя машинами в Перу
05:29
Общество
Вильфанд: жители Сибири столкнутся с температурными аномалиями в ближайшую неделю
05:29
Армия
Sohu: перегруппировка американских истребителей образует брешь в обороне Аляски
05:14
Наука
Химик Бесараб опроверг пользу алоэ для здоровья
05:11
Происшествия
Три подростка пострадали при стрельбе на праздновании Хэллоуина в Калифорнии
05:09
Спорт
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Тампой»
04:54
Общество
Врачи из ЯНАО напомнили о важности вакцинации от гриппа для семей с детьми
04:46
Политика
Сенатор Пушков: западные бизнес-круги полностью разочаровались в Украине
04:43
Общество
Космический корабль «Союз МС-18» с Пересильд и Шипенко на борту отстыковался от МКС
04:40
Общество
Юрист Данилов: дачник может быть оштрафован за выращивание карантинных сорняков
Все новости

Адвокат Сарычев оценил планы Шаляпина судиться с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
Адвокат Сарычев оценил планы Шаляпина судиться с Цымбалюк-Романовской
youtube.com  /  Prt Scr

Законодательство дает несколько инструментов для человека, который хочет выяснить отношения с оппонентом в правовой плоскости. Об этом в беседе с ФАН рассказал адвокат Андрей Сарычев.

Эксперт прокомментировал новость о том, что певец Прохор Шаляпин пригрозил судебным разбирательством пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской. Поводом для этого стали ее скандальные высказывания о том, что она не верит в смерть жены-миллионерши артиста — канадской бизнесвумен Татьяны Клаудии Дэвис.

«Законодательство дает несколько инструментов для человека, который хочет выяснить отношения с оппонентом в правовой плоскости. Из слов «Я не верю…» следует, что человек высказал свое оценочное суждение. «Я не верю в эту историю…» — это личное право каждого человека, верить или не верить», — сказал юрист.

Андрей Сарычев также допустил, что бывшей супруге актера Армена Джигарханяна, возможно, придется ответить по закону за некоторые свои высказывания в адрес Прохор Шаляпина.

«Если она назвала Шаляпина профессиональным обманщиком, то теоретически можно попытаться возбудить дело о клевете. Есть статья в УК РФ, называется «Клевета» — это распространение заведомо ложных следований, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию», — пояснил собеседник ФАН.

instagram.com / @vitalinaromanovskaya

В завершение он предположил, каким может быть следующий шаг разгневанного артиста.

«Человек может подать иск в порядке гражданского судопроизводства в районный суд по месту жительства ответчика. Например, о защите чести и достоинства. Попытаться оценить ущерб в какую-либо денежную сумму. Иск будет принят к производству, если его правильно оформят. Тогда суд будет разбираться, имеет ли место нарушение законодательства гражданского со стороны ответчицы», — подытожил адвокат.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин выпустил клип в память о покойной жене. Печальную композицию артист исполняет на видео в церкви среди свечей.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Адвокат Сарычев оценил планы Шаляпина судиться с Цымбалюк-Романовской
шаляпин цымбалюк-романовская сарычев
Комментировать