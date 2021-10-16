Премьер Польши намерен с помощью забора на границе «защитить страну от Путина и Лукашенко»

Варшава, 16 октября. Польше необходимо защищаться лично от президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Именно так премьер-министр европейской страны Матеуш Моравецкий объяснил возведение стены на границе.

Закон о строительстве мощного забора на рубеже с Белоруссией был принят недавно нижней палатой парламента Польши. В Варшаве заявили, что с его помощью страна будет бороться с миграционным кризисом.

«Это нужно для того, чтобы защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе — в данном случае со стороны Александра Лукашенко и Владимира Путина», — сказал Матеуш Моравецкий в эфире Polskie Radio.

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Минск не может сдерживать поток людей, говорил ранее Александр Лукашенко. По его словам, это происходит из-за санкций Запада, которые лишают Белоруссию и денег, и сил.

Ранее в Польше попытались связать миграционный кризис с действиями России. Евродепутат Анна Залевская пошла дальше своих обвиняющих Белоруссию коллег и заявила о причастности РФ к наплыву беженцев в Европу. Ее логика примечательна и непонятна: политик уверена, что лично Владимир Путин якобы приказал привезти к границам Польши сотни афганцев. Она забыла упомянуть, что мигранты бегут от войн, развязанных Западом, и ищут убежища.