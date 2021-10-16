Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 18:26
18:26
Происшествия
Более десяти учеников утонили во время уборки на берегу реки в Индонезии
18:14
Происшествия
Рыбак-педофил получил 12 лет колонии за совращение мальчика в шалаше в Алтайском крае
18:11
Общество
Врач Крючков заявил, что суперволна коронавируса продлится в России до весны
18:11
Политика
Профсоюзы Италии вышли на акцию в Риме против деятельности правых партий
18:10
Спорт
Спортивный журналист Ладненко объяснил, почему сборная России проиграет Хорватии
18:10
Общество
Екатеринбургские школьники сняли собственную версию сериала «Игра в кальмара»
18:09
Общество
Детский психолог Наумова объяснила, как переезд влияет на успеваемость ребенка
18:08
Общество
Вячеслав Володин рассказал о просьбах Европы изменить закон о виноградарстве в России
18:06
Шоу-бизнес
Валуев в беседе с ФАН отреагировал на вызов от Джигурды на бой
18:06
Весь мир
Мафиози Седату Пекеру грозит пожизненный тюремный срок в Турции
Все новости

Прохор Шаляпин выпустил клип в память о покойной жене
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпустил клип в память о покойной жене
Global Look Press  /  Pavel Kashaev

Москва, 16 октября. Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин опубликовал клип на песню «Тебя обнимал». Певец посвятил композицию и музыкальное видео своей покойной супруге — канадской бизнесвумен Татьяне Клаудии Девис.

Трогательный клип артиста в память об ушедшей из жизни жене появился на странице Шаляпина в Instagram, а также на YouTube. На видео певец исполняет печальную композицию в церкви среди свечей.

«Посвящается памяти Татьяны Клаудии Девис и всех жертв COVID», — написал исполнитель под роликом.

В клипе Шаляпина можно увидеть несколько кадров с его женой. В музыкальный ролик попали отрывки съемки со свадьбы певца и канадской предпринимательницы. Кроме того, на видео есть эпизод с Девис, которую врачи увозят на каталке.

Многие поклонники артиста похвалили его клип в память о покойной жене. Пользователи Instagram признались, что ролик по-настоящему их растрогал.

«Очень красиво исполнил, с душой. И видео тоже... Очень жаль, что так случилось»;

«Песня шикарная! Девушку жаль до слез»;

«Умничка, Прошенька, ты очень добрый и позитивный человек, спел душевно»;

«Очень нежно и душераздирающе», — написали расчувствовавшиеся комментаторы.

Напомним, свадьба Шаляпина и Девис состоялась 31 июля в Лас-Вегасе. Почти сразу после церемонии бракосочетания бизнесвумен попала в больницу с коронавирусом. Несмотря на усилия врачей, боровшихся за жизнь супруги певца около двух месяцев, женщина скончалась.

Многие подозревали, что история со смертью жены является пиар-ходом со стороны Шаляпина. Например, в правдивости слов певца о Девис усомнилась бывшая подруга артиста, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Однако исполнитель смог доказать, что его супруга действительно скончалась, сообщает телеканал «360». Участник шестой «Фабрики» заявил, что Девис вела собственное шоу на телевидении, поэтому ее не удалось бы спрятать.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Прохор Шаляпин выпустил клип в память о покойной жене
шаляпин певец девис
Комментировать