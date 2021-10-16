Прохор Шаляпин выпустил клип в память о покойной жене

Москва, 16 октября. Финалист проекта «Фабрика звезд — 6» Прохор Шаляпин опубликовал клип на песню «Тебя обнимал». Певец посвятил композицию и музыкальное видео своей покойной супруге — канадской бизнесвумен Татьяне Клаудии Девис.

Трогательный клип артиста в память об ушедшей из жизни жене появился на странице Шаляпина в Instagram, а также на YouTube. На видео певец исполняет печальную композицию в церкви среди свечей.

«Посвящается памяти Татьяны Клаудии Девис и всех жертв COVID», — написал исполнитель под роликом.

В клипе Шаляпина можно увидеть несколько кадров с его женой. В музыкальный ролик попали отрывки съемки со свадьбы певца и канадской предпринимательницы. Кроме того, на видео есть эпизод с Девис, которую врачи увозят на каталке.

Многие поклонники артиста похвалили его клип в память о покойной жене. Пользователи Instagram признались, что ролик по-настоящему их растрогал.

«Очень красиво исполнил, с душой. И видео тоже... Очень жаль, что так случилось»; «Песня шикарная! Девушку жаль до слез»; «Умничка, Прошенька, ты очень добрый и позитивный человек, спел душевно»; «Очень нежно и душераздирающе», — написали расчувствовавшиеся комментаторы.

Напомним, свадьба Шаляпина и Девис состоялась 31 июля в Лас-Вегасе. Почти сразу после церемонии бракосочетания бизнесвумен попала в больницу с коронавирусом. Несмотря на усилия врачей, боровшихся за жизнь супруги певца около двух месяцев, женщина скончалась.

Многие подозревали, что история со смертью жены является пиар-ходом со стороны Шаляпина. Например, в правдивости слов певца о Девис усомнилась бывшая подруга артиста, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Однако исполнитель смог доказать, что его супруга действительно скончалась, сообщает телеканал «360». Участник шестой «Фабрики» заявил, что Девис вела собственное шоу на телевидении, поэтому ее не удалось бы спрятать.