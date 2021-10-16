Группа Coldplay на своих концертах намерена добывать электричество с помощью фанатов

Лондон, 16 октября. Музыкальная группа из Великобритании Coldplay анонсировала эко-френдли (безопасный для экологии) концертный тур в поддержку своего альбома.

Углеродный след от выступлений сократиться вдвое по сравнению с концертами 2016-2017 годов. Для этого Coldplay планирует использовать энергию на мероприятиях из возобновляемых источников. На танцполе установят кинетическое покрытие, способное преобразовывать соприкосновение с плиткой в энергию. В связи с этим фанатам придется больше двигаться.

Электронное оборудование исполнителей обеспечат генераторы и солнечные батареи. Они будут работать на экологичном топливе из растительного масла. На территориях, где запланированы концерты, установят унитазы с низким уровнем смыва. Это необходимо для снижения расходов воды.

Рок-группа Coldplay в сентябре представила сингл My Universe, который она записала вместе с южнокорейской группой BTS. Трек вошел в новый альбом британских исполнителей.