В сирийской столице прошла технологическая выставка Technotex Expo

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) завершается выставка Technotex Expo, на которой свои продукты представили компании из областей программирования, электроники и промышленных услуг.

Данное мероприятие проходила в Дамаске с 12 по 16 октября — сегодня был заключительный день. Организаторы этого события сумели создать интерактивную платформу, где простые гости и потенциальные потребители презентуемых товаров и услуг смогли ближе познакомиться с производителями и узнать много нового о современных технологиях.

Technotex Expo , platform for electronics and programming companieshttps://t.co/TxkCWV4rsZ pic.twitter.com/gAhgVAfZur — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) October 15, 2021

Кроме того, представленные на выставке фирмы и частные предприниматели смогли наладить контакты друг с другом, которые позволили им заключить новые взаимовыгодные договоренности.

В этом году резидентами Technotex Expo стали 30 различных компаний, специализирующихся на технологиях, альтернативной энергетике, электронике, разработке программного обеспечения, цифровых платежах и информационной безопасности.

Федеральное агентство новостей /

Также участие в мероприятии приняли представители сирийской молодежи, получившие возможность продемонстрировать широкой публике свои изобретения. Так, группа выпускников факультета прикладных наук Университета Дамаска показала там свои дипломные проекты из области мехатроники, касающиеся применения инновационных технологий в промышленности и секторе здравоохранения

Как отмечают организаторы, выставка внесла свой вклад в проект цифровой трансформации Сирии, инициированный ранее властями республики. Сейчас Дамаск ведет работу по созданию цифровых ресурсов правительства и внедрению электронных платежных систем.

Менеджер по продажам одной из производящих электронику фирм Омар Акрейм также рассказал журналистам информационного агентства SANA, что в настоящее время в Сирии особенно популярны системы альтернативной энергетики, использующие солнечный свет. Их применение позволяет снизить спрос на топливо внутри страны, что в условиях его дефицита ресурсов делает людей более независимыми в вопросах обеспечения себя электроэнергией.

Федеральное агентство новостей /

Сирийская Арабская Республика наращивает темпы восстановления после длительного периода вооруженного конфликта. И акцент на развитии технологий является одним из важных направлений современного государства. В середине лета в Дамаске уже проходила похожая выставка — Syria HiTech.

Она ориентировалась на новинки из области информационно-коммуникационных технологий и была международной. Там свою продукцию представляли 340 компаний из 35 стран. При этом представители многих зарубежных фирм прибыли в столицу САР, игнорируя угрозу американских санкций, которые на них могут наложить США и их союзники за технологическое сотрудничество с арабской республикой.