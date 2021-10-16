Актер Уильям Шетнер поделился впечатлениями от полета в космос

13 октября суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полет. На высоту 107 километров поднялись четыре космических туриста, среди которых был 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в сериале «Звездный путь».

«Нам нужно заботиться о планете, она такая хрупкая и беззащитная. Есть эта крошечная синяя «кожица» атмосферы шириной 50 миль — а мы загрязняем ее», — рассказал Шетнер в интервью телеканалу NBC после приземления.

Всего полет длился 11 минут, четыре из них аппарат с пассажирами провел в невесомости. Капсула успешно приземлилась на Землю, после чего новоиспеченные астронавты открыли шампанское. Шетнер поделился чувствами, которые он испытал во время полета.

«Внезапно ваше тело расширяется, вы чувствуете давление в животе. Вы плывете. Мне не хотелось делать сальто в невесомости и бросать конфеты Skittles, я просто хотел смотреть в окно», — поделился актер.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard был осуществлен 13 октября с Восточного побережья США в штате Техас. Это второй коммерческий запуск ракеты миллиардера Джеффа Безоса. Первый был совершен 20 июля 2021 года.