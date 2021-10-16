Минюст США добивается отмены техасского закона об абортах

Вашингтон, 16 октября. Администрация Байдена «попросит» Верховный суд США заблокировать скандальный закон штата Техас об абортах. Об этом сообщают источники в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

Заявление Минюста было опубликовано после того, как решение апелляционного суда отменило вердикт федерального судьи Роберта Питмана, который приостановил действие закона, который запрещает проведение процедуры прерывания беременности после того, как у плода фиксируется появление сердцебиения. Обычно это наступает на шестой неделе беременности.

«Министерство юстиции намерено просить Верховный суд отменить действие предварительного судебного запрета апелляционного суда в отношении законопроекта Сената штата Техас», — говорится в заявлении пресс-секретаря Минюста Энтони Коли.

Прецеденты Верховного суда запрещают штатам ограничивать аборты до 22—24 недели, когда у ребенка формируются все необходимые системы и органы и он становится жизнеспособным. Это дает противникам закона признать его неконституционным.

Однако сложность решения состоит в том, что согласно норме техасского закона, за его исполнением обязаны следить не государственные служащие, а частные лица, которые имеют право подавать иски против нарушителей законодательства, а также лиц, способствовавших проведению операции. Кроме того, в случае выигрыша судебного процесса, истцы имеют право на получение 10 тыс. долларов в качестве возмещения судебных издержек.

Техасский закон об абортах стал настоящим полем битвы между американскими либералами и консерваторами. Если первые настаивают на том, что он нарушает право женщин распоряжаться своим здоровьем, то вторые готовят принятие аналогичного законодательства в ряде других штатов, где традиционно сильны позиции Республиканской партии.