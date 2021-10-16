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Валуев в беседе с ФАН отреагировал на вызов от Джигурды на бой
Шоу-бизнес
Валуев в беседе с ФАН отреагировал на вызов от Джигурды на бой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Если депутату Госдумы Виталию Милонову захочется всерьез подготовиться к бою-реваншу с артистом Никитой Джигурдой, то ему придется пройти серьезную тренировку. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, спортсмен Николай Валуев.

Собеседник отреагировал на новость о том, что Никита Джигурда вызвал его на поединок по правилам бокса.

«У него что угодно может случиться на полном серьезе. Если завтра Джигурда предложит мне прыгнуть с многоэтажного здания, я должен это воспринять всерьез?» — отметил депутат.

Николай Валуев предположил, что вызов Джигурды может быть попыткой пропиариться за счет знаменитого спортсмена. Такой подход артиста огорчает народного избранника.

«Единственное, что меня расстраивает, — то, что я вынужден тратить свое время на подобные вопросы из-за Джигурды. Он может развлекаться как угодно, но это его развлечения. ˂…˃ Поверьте, я не слежу за заявлениями Джигурды. Жизнь Джигурды не является системообразующим фактором для меня», — пояснил собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В завершение он прокомментировал заявление Никиты Джигурды о намерении в скором времени выложить видео, на котором Николай Валуев якобы заявляет, что за полгода подготовит Виталия Милонова к бою-реваншу с эпатажной звездой.

«Я бы хотел увидеть это видео. Я сказал, если Милонову захочется всерьез подготовиться к бою, то ему придется пройти серьезную тренировку. Я так понимаю, Джигурда лучше меня все знает. Пускай выкладывает [видео]», — подытожил депутат.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал, почему любил следить за интимной жизнью героини Лады Дэнс. По его словам, в Советском Союзе тема секса была табуирована, в силу чего многие мужчины ничего не знают о женской психологии.

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