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Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России

  /   Обновлено: 16 октября 2021 15:09
Экономика
Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России
pixabay.com

Брюссель, 16 октября. Еврокомиссия (ЕК) до 11 декабря должна рассмотреть вопрос ввода постоянных «антидемпинговых» пошлин в отношении импорта березовой фанеры из России. Об этом говорится в материалах дела о расследовании низких цен российской продукции, которое инициировал европейский Консорциум деревообрабатывающей промышленности (Woodstock Consortium), пишет РБК.

Планируется определить пошлину на уровне 15–15,9% от цены, установленной производителем. Решение о применении временной меры было принято Еврокомиссией в июле текущего года сроком на шесть месяцев. Основанием для введения стали жалобы представителей европейского бизнеса.

Исследуя данные поставок из России, европейский регулятор пришел к выводу, что экспортеры занижали цены на свой товар. По информации ЕК, средняя стоимость фанеры была занижена почти на 10% — с 646 до 584 евро за тонну.

Россия оценит возможность ответить на экономические ограничения со стороны Европейского союза. Тот ранее ввел запретительные пошлины на российскую стальную продукцию — они будут действовать в течение трех лет.

Тем временем топливно-энергетические компании, работающие в ЯНАО, восстановили в текущем году 387 гектаров леса — в девять раз больше, чем в 2020-м. Внесенные в Лесной кодекс поправки предполагают, что нужно высадить деревья на равной площади, которую взяли себе ТЭК для разработки месторождений, поясняет «Север-Пресс».

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еврокомиссия пошлины фанера Россия и ЕС
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