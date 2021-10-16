Блогер Голос Мордора: «Насколько далека Великобритания от настоящего идеального шторма»

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От любви до ненависти всего один шаг. Тем более если никакой настоящей любви не было, а был лишь брак, который одна из сторон всегда считала неравным, хоть и находилась в привилегированном положении. Речь о Евросоюзе, Великобритании, Brexit и его последствиях, которые, похоже, будут преследовать взаимоотношения Европейского союза и Соединенного Королевства еще очень долго.

Великобритания никогда не была настоящим членом ЕС. Не потому что существовала какая-то дискриминация: скорее наоборот. Членство в ЕС было для Соединенного Королевства очень выгодным, так как оно имело множество прав, которых лишены другие страны. Да, Великобритания платила в казну ЕС существенные взносы, но при этом практически не подчинялась Брюсселю, извлекая от своего участия лишь экономические выгоды, которые явно перевешивали вклад Соединенного Королевства в общую кубышку Европы.

Но все изменилось в одночасье. Больше половины британцев проголосовало за выход Великобритании из Евросоюза. Несколько лет шли сложные переговоры. Евросоюз требовал огромных отступных, а Великобритания платить отказывалась, да еще хотела сохранить торговые привилегии, которые имела будучи членом ЕС. К какому-то компромиссу в итоге пришли, но компромисс этот очень условный.

Проблемы начались практически сразу. Сначала вспыхнула напряженность между французскими и британскими моряками — настоящая драка за места для вылова рыбы. История старая, корнями чуть ли не из средневековья, но кто же мог подумать, что она возродится в XXI веке?

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А недавно в издании Financial Times появилась и вовсе пугающая информация о том, что Евросоюз вполне серьезно готовится к торговой войне с Великобританией. Представители Франции, Германии, Нидерландов, Испании и Италии встретились с заместителем главы Европейской комиссии Марошем Шефчовичем и потребовали разработать план на случай этой самой торговой войны. И этот план должен включать в себя вероятность отключения Великобритании от поставок газа и электроэнергии с континента. Ирония в том, что Евросоюз не раз предупреждал Россию о недопустимости использовать энергетику в качестве «оружия», но прекрасно готовится к этому сам, совершенно не рефлексируя. Я не буду углубляться в изучение этого вопроса, потому что прекрасно понимаю, что «это другое».

А дела у Великобритании идут так себе и без всякой торговой войны. Во многом это — тоже последствия Brexit. В частности, катастрофическая нехватка рабочих рук. Поляки, литовцы, латвийцы и румыны были вынуждены массово покинуть Соединенное Королевство, а они были заняты на очень важных работах, на которые британцы не особо рвутся. В Великобритании нарисовался дефицит водителей грузовых машин, из-за чего возникли проблемы с поставками топлива на АЗС и продуктов в супермаркеты. Для решения этих проблем потребовалось привлечь военных, но это временная мера, что делать дальше — неясно.

Еще одной крупной проблемой стал энергетический кризис. Переход на зеленую энергетику ударил по Великобритании особенно сильно из-за длительного безветрия, во время которого намертво встали ветрогенераторы. А потом рванули в космические высоты и газовые цены, из-за которых стали массово разоряться небольшие энергетические компании. Проблема очень серьезная. Настолько, что даже один из крупных железнодорожных перевозчиков Великобритании принял решение временно заменить электровозы дизельными локомотивами. Да, очень грязно и неэкологично, но цены на электроэнергию такие, что перевозки по железной дороге становятся просто золотыми. Правда, дизель тоже не назовешь дешевым, но хоть какая-то экономия есть.

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В британской прессе из-за всех проблем царит форменная истерика. Как-то слишком быстро Великобритания прошла путь от сытой и беззаботной жизни до очередей на бензозаправках, пустых полок супермаркетов и чадящих дизельных локомотивов. Да, не все эти проблемы являются последствиями Brexit, но, как говорится, беда не приходит одна. И пусть проблемы с топливом и продуктами только в логистике, а на складах хватает и горючего, и еды, простому обывателю объяснить это очень трудно.

Конечно, необходимо найти виноватых. А вот тут все очень просто: конечно же, Путин! На страницах британской прессы регулярно появляются материалы о том, что все проблемы в стране из-за того, что президент России «манипулирует поставками газа» или совершает еще какие-либо действия, которые так сильно вредят Великобритании. Правда, на сей раз британцы этому не особо верят. Обвинять Путина хорошо тогда, когда обыватель сыт и спокоен, а вот когда он находится в состоянии нервного возбуждения, он начинает задумываться и анализировать.

И приходит к очевидному выводу, что никакой Путин в проблемах Великобритании не виноват. Все эти проблемы — дело рук британского правительства, последствия недальновидных решений и скандального выхода из Евросоюза. И интересно лишь одно: кого британская пресса будет винить, если между Великобританией и Евросоюзом на самом деле начнется настоящая торговая война? И как далеко находится Великобритания от настоящего идеального шторма?