Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой

Москва, 16 октября. Известный российский музыкант, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев не испытывает ностальгии по телепроекту «Фабрика звезд», на котором он пел вместе с Ириной Тоневой.

Почти 20 лет назад на одном из концертов «Фабрики звезд» Артемьев и Тонева исполнили песню Игоря Матвиенко «Понимаешь». Поклонники тут же приписали им роман и надеялись, что красивый дуэт продолжит существование. Однако через какое-то время Артемьев покинул группу «Корни» и занялся сольной карьерой, прервав контакты с Тоневой.

«Я не испытываю особо никаких чувств на этот счет. Это чья-то память, к которой я имею отношение, но, наверное, меньше, чем люди думают. Было и было. Это, конечно, хорошая, трогательная песня», — заявил певец в эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Артемьев равнодушен даже к участию в «Фабрике». Для него это был всего лишь опыт, не имеющий судьбоносного значения. По его мнению, если бы не было этого телепроекта, было бы что-то другое.

В настоящий момент музыкант сосредоточился на актерской карьере. Он сыграл главную роль в детективном сериале канала ТВ-3 «Историк». Проект был тепло встречен зрителями и критиками.

Ранее Павел Артемьев рассказал о неожиданном смысле хита «Я теряю корни». Оказалось, что эта композиция была посвящена Иисусу Христу.