Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 15:23
15:22
Шоу-бизнес
Старшая дочь Умы Турман снялась для обложки журнала Elle
15:18
Шоу-бизнес
Блогер Манукян: «Игру в кальмара» быстро забудут, это временная популярность»
15:17
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» разработает план по разоружению боевиков в Ливии
15:14
Весь мир
Около 600 экоактивистов были задержаны на акциях протеста в Вашингтоне
15:13
Общество
Петербуржцы простились с Зинаидой Корневой в храме святителя Николая Чудотворца
15:09
Экономика
Еврокомиссия рассматривает возможность введения пошлин на фанеру из России
15:07
Происшествия
Воронежец на Renault устроил смертельное ДТП на трассе «М-4 Дон»
15:06
Происшествия
Автобус с детьми столкнулся с легковушкой возле Ново-Южного кладбища в Омске
15:06
Происшествия
Подросток-мотоциклист госпитализирован после столкновения с иномаркой в Вольске
15:03
Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» начнет с наемников вывод иностранных войск из Ливии
Все новости

Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой

  /   Обновлено: 16 октября 2021 15:01
Шоу-бизнес
Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой
Невские Новости

Москва, 16 октября. Известный российский музыкант, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев не испытывает ностальгии по телепроекту «Фабрика звезд», на котором он пел вместе с Ириной Тоневой.

Почти 20 лет назад на одном из концертов «Фабрики звезд» Артемьев и Тонева исполнили песню Игоря Матвиенко «Понимаешь». Поклонники тут же приписали им роман и надеялись, что красивый дуэт продолжит существование. Однако через какое-то время Артемьев покинул группу «Корни» и занялся сольной карьерой, прервав контакты с Тоневой.

«Я не испытываю особо никаких чувств на этот счет. Это чья-то память, к которой я имею отношение, но, наверное, меньше, чем люди думают. Было и было. Это, конечно, хорошая, трогательная песня», — заявил певец в эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Артемьев равнодушен даже к участию в «Фабрике». Для него это был всего лишь опыт, не имеющий судьбоносного значения. По его мнению, если бы не было этого телепроекта, было бы что-то другое.

В настоящий момент музыкант сосредоточился на актерской карьере. Он сыграл главную роль в детективном сериале канала ТВ-3 «Историк». Проект был тепло встречен зрителями и критиками.

Ранее Павел Артемьев рассказал о неожиданном смысле хита «Я теряю корни». Оказалось, что эта композиция была посвящена Иисусу Христу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участник группы «Корни» Павел Артемьев высказался об отношениях с Ириной Тоневой
певец артемьев тонева
Комментировать