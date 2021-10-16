Совместный военный комитет «5+5» начнет с наемников вывод иностранных войск из Ливии

Триполи, 16 октября. Член Совместного военного комитета «5+5» генерал-майор Мухтар ан-Накаса рассказал подробности о плане действий по постепенному, умеренному и сбалансированному выводу иностранных сил из Ливии. Об этом пишет издание Arraedlg.

По его словам, первый этап эвакуации подразумевает возвращение на родину наемников. Контроль за процессом возьмут на себя международные наблюдатели, за исключением представителей тех государств, которые вмешиваются во внутренние дела Триполи.

«Дата и сроки вывода будут определены после встречи с соответствующими странами», — сказал он.

Мухтар ан-Накаса добавил, что международные наблюдатели получат разрешение работать на территории Триполи и других городов в соответствии с инструкциями военного комитета «5+5». Представителям государств, уличенных во вмешательстве, запрещено вести деятельность в стране.

Всеобъемлющий план действий по выводу иностранных войск и наемников из Ливии разработан и утвержден участниками СВК во время трехдневного заседания в Женеве. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проект и пообещал содействовать его выполнению.