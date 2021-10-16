«Вечерняя Москва» перечислила приметы и поверья на день Иерофея Афинского 17 октября

Москва, 16 октября. Русская православная церковь отмечает день священномученика Иерофея Афинского 17 октября. Существует множество примет, поверий и запретов, касающихся этой даты.

Иерофей Афинский был христианским священником в I веке. Существует предание, что он присутствовал при погребении Богородицы и стоял среди апостолов, утешая их духовными песнями.

Восточные славяне считали 17 октября неблагоприятным днем, пишет «Вечерняя Москва». Например, люди старались в эту дату покидать дом только при крайней необходимости, поскольку боялись несчастья. В этот осенний день запрещалось ходить в лес, так как считалось, что там бушует лесной дух.

Не стоит проявлять доверчивость к незнакомцам 17 октября, особенно в том случае, если они подталкивают к безумным поступкам. На день Иерофея Афинского повышается риск стать обманутым.

Кроме того, в эту дату не рекомендуется злоупотреблять алкоголем и устраивать свадьбу. Считается, что брак, заключенный в этот день, обязательно будет несчастным.

Что касается погодных примет, то нахохлившиеся птицы говорят о скором ненастье. А если в эту дату пошел первый снег, то через 40 дней можно ждать полноценную зиму.

В России 17 октября впервые отметят День отца. Этот новый праздник, учрежденный указом президента РФ Владимира Путина, приходится на третье воскресенье октября.