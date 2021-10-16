Офис представителя генсека ООН осудил внесение 12-летней луганчанки в базу «Миротворца»

Москва, 16 октября. ООН призвала не использовать детей и жителей Донбасса в политических целях, сообщили в офисе официального представителя генсека международной организации, комментируя внесение 12-летней девочки в базу украинского сайта «Миротворец».

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова попала на «Миротворец» в качестве лица, «представляющего опасность национальной безопасности Украины». До этого девочка записала обращение к Совбезу ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь.

«В любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами», — сообщил офис ООН в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрела мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ. По данным следствия, киевские силовики начали целенаправленно обстреливать территорию из 120-миллиметровых минометов.