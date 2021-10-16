Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Большунов перенес операцию

Москва, 16 октября. Чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти.

Журналисты телеканала «Матч ТВ» проинформировали, что лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов был прооперирован в Москве. Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» обратился к хирургам из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба. Тренер Большунова Юрий Бородавко рассказал, что на восстановление лыжника после операции на верхней челюсти потребуется порядка десяти дней. Стоит отметить, что из-за воспаления десны Большунов пропустил все гонки проходившего в сентябре чемпионата мира по лыжероллерам.

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