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Дуэйн Джонсон предстал в образе Черного Адама в новом видео
Общество
Дуэйн Джонсон предстал в образе Черного Адама в новом видео
flickr.com  /  Eva Rinaldi

Лос-Анджелес, 16 октября. Известный американский актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон презентовал ролик с кадрами из предстоящего блокбастера DC «Черный Адам».

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда показался перед поклонниками в черном облегающем костюме. Подробностями о будущем персонаже Джонсон обещал поделиться на мероприятии DC FanDom, которое состоится 17 октября.

«У меня дьявольская улыбка, когда я пишу это. Близятся перемены в иерархии власти во вселенной DC. Присоединяйтесь к нам завтра на международном ивенте», — написал артист.

«Черного Адама» снимает режиссер Жауме Кольет-Серра, продюсированием проекта, который является спин-оффом фильма «Шазам!», занимается Хирама Гарсиа. Премьера супергеройского блокбастера намечена на лето 2022 года. Вероятно, лента будет также представлена на крупнейших стриминговых платформах.

Ранее в Сети появились постеры к новому «Бэтмену», где главную роль сыграл Роберт Паттинсон. Картина выйдет в мировой прокат весной следующего года.

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Дуэйн Джонсон фильм черный адам
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