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Депутат Слуцкий пообещал жесткий ответ России на возможные провокации США
Политика
Депутат Слуцкий пообещал жесткий ответ России на возможные провокации США
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 октября. Россию не стоит проверять на прочность, поскольку ее ответ будет жестким. Об этом, комментируя недавний инцидент с нарушением российской границы в Японском море, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Провокации наподобие той, что совершили США, не следует повторять никому, подчеркнул депутат. По его словам, российская сторона готова жестким и соразмерным ответным мерам.

«Я бы не советовал никому проверять Россию на прочность, особенно в вопросах защиты государственной границы», — написал Слуцкий в Telegram.

Американский эсминец 15 октября попытался нарушить государственную границу РФ в акватории Японского моря. Действия судна были пресечены большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц».

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Все новости / Политика / Депутат Слуцкий пообещал жесткий ответ России на возможные провокации США
Слуцкий россия сша
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