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ОБСЕ готова к диалогу в связи с захватом украинскими военными наблюдателя ЛНР
Политика
ОБСЕ готова к диалогу в связи с захватом украинскими военными наблюдателя ЛНР
Федеральное агентство новостей

Вена, 16 октября. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не была свидетелем захвата наблюдателя Луганской Народной Республики украинскими силовиками, заявили в организации.

Вооруженные силы Украины совершили силовое нападение, захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на участке разведения Первомайск-Золотое.

По словам представителей ОБСЕ, миссия готова принимать участие в диалоге в связи с захватом наблюдателя республики Донбасса.

«Наблюдатели (ОБСЕ. — Прим. ФАН) не были непосредственными свидетелями упомянутого события. СММ получила информацию от Вооруженных сил Украины и вооруженных формирований только после того, как это событие уже произошло», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее, Луганск отказался от контактов с Киевом до возвращения похищенного наблюдателя. Власти ЛНР также отозвали все гарантии безопасности по выполнению работ на линии соприкосновения.

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