Кевин Маккарти может стать новым спикером Палаты представителей США на выборах в 2022 году

Демократическая партия США весьма удачно провела конец 2020 и начало 2021 года: ей не только удалось привести к власти своего лидера Джозефа Байдена, но и по итогам выборов в Конгресс установить контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом.

Контроль над ключевыми государственными постами развязал демократам руки и позволил реализовать ряд давно задуманных политических и экономических инициатив; однако их курс был неоднозначно воспринят американским обществом. Согласно результатам опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, к октябрю 2021 года рейтинг одобрения президента Байдена упал до рекордно низкого уровня с момента его вступления в должность и составил всего 38%. Разочарование американцев было обусловлено действиями демократической администрации в налоговой, миграционной и внешнеполитической сферах.

Оправившись от поражения и почувствовав, что оппоненты понемногу теряют народную поддержку, республиканцы делают все более оптимистичные заявления о предстоящих в 2022 году промежуточных выборах в Конгресс. На прошедшей неделе особого почета в Республиканской партии удостоился лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, который сумел за 10 месяцев собрать рекордные 57,8 миллионов долларов для предвыборных кампаний Республиканской партии.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, каковы шансы Республиканской партии США одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году.

Республиканская партия потеряла большинство в Палате представителей на выборах 2018 года, и изо всех сил пыталась вернуть его в ходе голосования в ноябре 2020 года. Окончательно подавить демократов так и не удалось, зато получилось отвоевать значительное количество мест у соперников. Рывок в ноябре 2020 года упростил республиканцам задачу на 2022 год: теперь для победы над Демократической партией республиканцам по итогам предстоящих выборов необходим чистый прирост всего в пять мест.

Осознав, что находящаяся у власти партия, скорее всего, дискредитирует себя к началу промежуточных выборов в Конгресс, Кевин Маккарти утвердился во мнении, что победа республиканцев более, чем реальна. О том же заявлял Дональд Трамп: еще 10 апреля экс-президент США на закрытом мероприятии для спонсоров Национального комитета Республиканской партии выразил убежденность в том, что его сторонники не только вернут себе контроль в Палате представителей и Сенате на промежуточных выборах 2022 года, но и отвоюют Белый дом в 2024 году.

Маккарти, который и ранее успешно собирал деньги для предвыборных кампаний однопартийцев, в этих обстоятельствах приложил все усилия: за последние три месяца конгрессмену удалось собрать 14,7 миллиона долларов, а общая сумма средств, накопленных за 2021 год, составила 57,8 млн. Ему удалось побить собственный рекорд, установленный в первые десять месяцев 2019 года, когда было собрано 41,6 млн долларов.

Thank Justice Alito!!House GOP Leader McCarthy hauls in a record $57.8 million during first nine months of the year #NewsBreak https://t.co/1SkkjWeb4L

Необходимо отметить, что 30 млн из общей суммы уже были пущены в дело: 19,4 млн. достались Национальному комитету Республиканской партии, 8,3 млн — представителям Республиканской партии в Конгрессе, занимающим спорные места, наконец, 2,3 млн. — республиканским партиям отдельных штатов.

Подводя итоги финансовой кампании 2021 года, Маккарти 13 октября сообщил, что настроен оптимистично перед предстоящими промежуточными выборами.

Союзники Маккарти, заседающие в Палате представителей, также уверены в том, что в 2022 году вернут себе большинство в Палате представителей. Конгрессмен-республиканец от штата Индиана Джим Бэнкс заявил, что Маккарти вскоре сменит Нэнси Пелоси на посту спикера.

Противники Маккарти, не желающие смириться с мыслью о том, что у оппонентов Демократической партии есть могущественные и богатые сторонники, готовые жертвовать крупные суммы на победу республиканцев, в социальных сетях потребовали раскрыть имена финансовых доноров. Судя по всему, список имен необходим для того, чтобы в дальнейшем «отменить» всех противников действующей администрации в рамках существующей культуры отмены.

Can we see who donated? https://t.co/6ZurvCIYbT

Демократическая партия, которая контролирует исполнительную власть в США, к началу сентября этого года собрала 68 млн долларов. По заявлениям Национального комитета, только за август демократам удалось собрать 12,2 млн долларов.

Несмотря на более успешный собор финансов демократами, американские политические аналитики утверждают, что на стороне республиканцев еще несколько важных факторов, способных привести их к победе на промежуточных выборах в Конгресс.

Исторически сложилось в Соединенных Штатах, что партия президента непременно теряет места на промежуточных выборах в Конгресс. Логика в этом простая: если избиратели не удовлетворены работой главы государства, единственным способом продемонстрировать свое недовольство являются выборы в законодательный орган.

Со времен Второй мировой войны в США было прошли 19 промежуточных выборов, и в 17 из них президентская партия потеряла места в Конгрессе. В среднем за рассматриваемый период общее количество потерянных позиций составило не менее 27 мест — для сравнения, в 2022 году республиканцы одержат победу в случае, если демократы потеряют всего шесть мест.

В ходе своего президентского срока 44-й президент США Барак Обама неоднократно обращал внимание на данную проблему. Он утверждал, что в процессе принятия отдельных реформ он потерял поддержку части американцев, голосовавших за него на выборах. То же случилось и с Рональдом Рейганом, когда рецессия 1981-1982 годов привела к существенному ухудшению экономической ситуации в стране. Билл Клинтон также потерял избирателей, когда попытался принять свой собственный законопроект о реформе здравоохранения.

Учитывая провальную политику администрации в сфере экономики, внешней политики, а также в вопросах решения миграционной проблемы, общее количество недовольных курсом Байдена с января 2021 года существенно увеличилось. Более того, бездарный вывод американских войск из Афганистана и открытая поддержка Израиля в конфликте с Палестиной обратили часть «прогрессивного» демократического электората против действующего руководства США.

Политические позиции демократов пошатнула также продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции: администрация приняла решение бороться с распространением вируса с помощью принудительной вакцинации, однако это вызвало волну возмущений в обществе, а также спровоцировало массовые протесты и забастовки.

????????Pilots unions at American Airlines and Southwest Airlines warned last week that an exodus of pilots could occur if the federal vaccine mandate is implemented at airlines, potentially causing mayhem during the holiday travel period. #southwestairlines #mandate #osha pic.twitter.com/D73gTRVhhp