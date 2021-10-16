МО РФ: началась активная фаза российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021»

Москва, 16 октября. Экипажи ракетных корветов Тихоокеанского флота (ТОФ) «Громкий» и «Герой РФ Алдар Цыденжапов» провели стрельбы из бортовых артиллерийских установок во время начавшейся активной фазы российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021».

Моряки ТОФ показали снайперскую точность стрельбы и поразили все учебные цели, сообщили представители Минобороны РФ. Видеорепортаж с совместных маневров ВС РФ и НОАК предоставлено телеканалом «Звезда».

На борту «Героя РФ Алдара Цыденжапова» и «Громкого» установлены современные системы управления огнем, которые облегчают работу артиллеристов и ускоряют их действия, объяснил инженер артиллерийской батареи корвета «Громкий» Никита Жигулин.

«Данная технология позволяет мне быстрее выдавать целеуказания, нежели предыдущие системы. Все данные приходят на пульт», — сообщил собеседник «Звезды».

По словам Жигулина, автоматизированное распределение целей позволяет повысить не только точность, но и плотность огня из артустановок корвета ТОФ. В ходе российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021» будет решаться широкий круг задач по отработке боевых действий в наступлении и обороне.

Ранее читатели Yahoo News Japan рекомендовали Токио избегать конфронтации с Москвой и Пекином, отметив полное превосходство российской и китайской армий над силами самообороны островного государства.