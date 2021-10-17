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Швеция откроет в США предприятие по производству самолетов Saab

Весь мир
Швеция откроет в США предприятие по производству самолетов Saab
Федеральное агентство новостей  / 

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австралия

Американские вертолеты для Австралии

Вашингтон намерен поставить вооруженным силам Австралии 12 многоцелевых вертолетов MH-60R, а также сопутствующее вооружение на общую сумму до 985 млн долларов.

Госдеп отметил, что Австралия также хочет купить самолет радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler. США одобрили эти планы.

Малайзия

Боевые вертолеты для Малайзии

Малайзия получит шесть ударно-разведывательных вертолетов MD 530G до конца 2021 года. Это подтвердил командующий малайзийской армией генерал Тан Шри Аффенди Буанг.

Сейчас вертолеты проходят процедуру приемки. Малайзия заключила контракт с McDonnell Douglas Helicopters еще в 2016-м году, но поставки неоднократно откладывались из-за неуказанных технических проблем.

Сообщается, что вертолеты могут использовать для борьбы с повстанцами Сулу, которые противостоят правительству в регионе Сабах (на острове Калимантан).

Россия

ЗРС С-500 поступила в войска

Первый бригадный комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район.

По словам источника в оборонном ведомстве, вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине 2022 года. Он напомнил, что речь идет о «многолетнем контракте».

Более 70 самолетов Су-57 поставят в ВС России до 2027 года

В том числе несколько в 2021 году, сообщили в Ростехе, комментируя статью National Interest, в которой утверждается, что российский истребитель Су-57 пятого поколения вряд ли поступит на вооружение до 2027 года.

«Российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу. Су-57 и «Чекмейт» регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Самолет уже серийно производится и поставляется! До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько в этом год», — заявили в Ростехе.

Авиационный полк на самолетах Су-34 переселится в Воронеж

В Воронеж до конца 2021 года будет передислоцирован 47-й бомбардировочный авиационный полк на самолетах Су-34, который в настоящее время базируется в Бутурлиновке Воронежской области.

Об этом министру обороны России Сергею Шойгу доложили в ходе его рабочей поездки. Как отмечается, передислокация бомбардировщиков пройдет с 15 ноября по 15 декабря.

Главе Минобороны также сообщили, что в Воронеже были созданы условия для подготовки специалистов по обслуживанию и ремонту авиационной техники на базе Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина. Предполагается, что в дальнейшем профильные специалисты будут направляться в войска и смогут выполнять до 70% объема ремонтных работ.

Ранее 47-й бомбардировочный авиационный полк уже базировался в Воронеже, однако несколько лет назад он был переведен в Бутурлиновку на время проведения реконструкции воронежского военного аэродрома Балтимор. Работы начались в 2013 году, на них было выделено девять миллиардов рублей.

Изначально предполагалось, что Балтимор превратится в авиабазу на 200 самолетов. На аэродроме планировалось существенно расширить стоянку для авиатехники и построить вторую взлетно-посадочную полосу. Однако позже от этих планов было решено отказаться, что затянуло сроки сдачи объекта.

БПЛА будут производиться в Дубне

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов, который АО «Кронштадт» в конце 2021 года откроет в Дубне, сможет создавать десятки беспилотников в год.

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.

«Там будет производиться вся линейка наших беспилотников — «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы» и беспилотные вертолеты», — сказал он.

МиГ-35 участвует в тендере Малайзии

Российский истребитель МиГ-35 примет участие в тендере ВВС Малайзии по закупке 18 легких боевых самолетов для замены ряда состоящих на вооружении платформ.

Кроме заявки «Рособоронэкспорта», в тендерный комитет поступила документация на реактивный УБС KAI T-50 Golden Eagle производства южнокорейского авиастроительного объединения Korea Aerospace Industries, УТС с реактивным двигателем HÜRJET турецкой оборонной компании TUSAŞ, легкий УБС L-15 китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group, УТС Aermacchi M-346 итальянской компании Leonardo и легкий многоцелевой истребитель LCA Tejas индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited.

Сербия

Совместные учения российских и сербских летчиков

Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 в ходе учения «БАРС-2021» выполнили полеты на аэродроме Ладжевци в Сербии.

Летный экипаж отрабатывал боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, сложный пилотаж и иные задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Филиппины

Вертолет ВМС Австралии упал в Филиппинском море

Министерство обороны Австралии сообщило, что вертолет Sikorsky MH-60R Seahawk Королевских ВМС упал в Филиппинском море в ночь на 14 октября.

Вертолет был приписан к эсминцу класса Hobart HMAS Brisbane и выполнял обычный полет. Экипаж «совершил аварийную посадку на воду» и был спасен примерно через 20 минут. Все три члена экипажа вертолета получили лишь незначительные травмы.

Австралия полностью приостановила полеты MH-60R.

Франция

На смену «правительственной» Super Puma

МО Франции планирует замену вертолетам Super Puma в подразделении, отвечающем за транспортировку высокопоставленных правительственных чиновников.

Подразделение, базирующееся на авиабазе 107 в Виллакубле (Ивелин), за последние пятнадцать лет использовало 3 вертолета данного типа.

Эта стареющая авиатехника, унаследованная от эскадрильи 3/67 Parisis, в конечном итоге будет заменена таким же количеством вертолетов новой модели. Их закупка уже обсуждалась в сентябре прошлого года. Военный бюджет 2022 года включает в себя заказ на обновленные «правительственные вертолеты» (HUG).

Швеция

Saab открывает новое предприятие для производства самолетов T-7A

Шведская Saab открыла новое производственное предприятие в Западном Лафайете, штат Индиана, США.

В мае 2019 года Saab объявила, что West Lafayette станет местом расширения аэрокосмического подразделения. Строительство объекта началось в 2020 году. Предприятие также будет поддерживать исследования и разработки в области автономии, искусственного интеллекта и передового производства. К 2027 году Saab планирует нанять до 300 сотрудников.

T-7A Red Hawk — это совершенно новый самолет, разработанный в рамках партнерства Saab и Boeing в интересах ВВС США. Он будет использоваться для подготовки пилотов истребителей и бомбардировщиков.

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