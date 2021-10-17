Швеция откроет в США предприятие по производству самолетов Saab

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австралия

Американские вертолеты для Австралии

Вашингтон намерен поставить вооруженным силам Австралии 12 многоцелевых вертолетов MH-60R, а также сопутствующее вооружение на общую сумму до 985 млн долларов.

The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to the Government of Australia of MH-60R Multi-Mission Helicopters, Related Defense Services, and related equipment for an estimated cost of $985 million. The Defens… https://t.co/9RsMBNsBOH pic.twitter.com/FJbsgB6M1v — HeliHub.com (@helihub) October 12, 2021

Госдеп отметил, что Австралия также хочет купить самолет радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler. США одобрили эти планы.

Малайзия

Боевые вертолеты для Малайзии

Малайзия получит шесть ударно-разведывательных вертолетов MD 530G до конца 2021 года. Это подтвердил командующий малайзийской армией генерал Тан Шри Аффенди Буанг.

After years of delays, Malaysia’s MD 530G helos on order will undergo predelivery inspectionhttps://t.co/gLfejs0XHh — Fly High Aeromedia (@FHAeromedia) October 11, 2021

Сейчас вертолеты проходят процедуру приемки. Малайзия заключила контракт с McDonnell Douglas Helicopters еще в 2016-м году, но поставки неоднократно откладывались из-за неуказанных технических проблем.

Сообщается, что вертолеты могут использовать для борьбы с повстанцами Сулу, которые противостоят правительству в регионе Сабах (на острове Калимантан).

Россия

ЗРС С-500 поступила в войска

Первый бригадный комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 поступил в войска 15-й армии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России, прикрывающей Москву и Центральный промышленный район.

ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы https://t.co/gyDgKaUQf5 pic.twitter.com/DAxGZNusJe — Взгляд (@vzglyad) October 13, 2021

По словам источника в оборонном ведомстве, вторая бригада С-500 будет передана войскам в первой половине 2022 года. Он напомнил, что речь идет о «многолетнем контракте».

Более 70 самолетов Су-57 поставят в ВС России до 2027 года

В том числе несколько в 2021 году, сообщили в Ростехе, комментируя статью National Interest, в которой утверждается, что российский истребитель Су-57 пятого поколения вряд ли поступит на вооружение до 2027 года.

Более 70 самолетов Су-57 будут поставлены в российскую армию до 2027 года, в том числе несколько - в 2021 году, заявили в Ростехе, комментируя статью National Interest, в которой утверждается, что российский истребитель Су-57 пятого поколения вряд ли поступит на вооружение. pic.twitter.com/utXTE8PQUq — ????????Это Просто Новости???????? (@eto_prosto_news) October 15, 2021

«Российские самолеты пятого поколения не дают покоя Западу. Су-57 и «Чекмейт» регулярно становятся мишенью информационных вбросов. Публикуются недостоверные факты, не имеющие никакой связи с действительностью. Самолет уже серийно производится и поставляется! До 2027 года будет поставлено более 70 самолетов, в том числе несколько в этом год», — заявили в Ростехе.

Авиационный полк на самолетах Су-34 переселится в Воронеж

В Воронеж до конца 2021 года будет передислоцирован 47-й бомбардировочный авиационный полк на самолетах Су-34, который в настоящее время базируется в Бутурлиновке Воронежской области.

Об этом министру обороны России Сергею Шойгу доложили в ходе его рабочей поездки. Как отмечается, передислокация бомбардировщиков пройдет с 15 ноября по 15 декабря.

Главе Минобороны также сообщили, что в Воронеже были созданы условия для подготовки специалистов по обслуживанию и ремонту авиационной техники на базе Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина. Предполагается, что в дальнейшем профильные специалисты будут направляться в войска и смогут выполнять до 70% объема ремонтных работ.

Бомбардировочный полк на Су-34 перебазируют в Воронеж до конца года:

https://t.co/DxYsaYFmO5 pic.twitter.com/5cFAweR0QH — zvezdanews (@zvezdanews) October 15, 2021

Ранее 47-й бомбардировочный авиационный полк уже базировался в Воронеже, однако несколько лет назад он был переведен в Бутурлиновку на время проведения реконструкции воронежского военного аэродрома Балтимор. Работы начались в 2013 году, на них было выделено девять миллиардов рублей.

Изначально предполагалось, что Балтимор превратится в авиабазу на 200 самолетов. На аэродроме планировалось существенно расширить стоянку для авиатехники и построить вторую взлетно-посадочную полосу. Однако позже от этих планов было решено отказаться, что затянуло сроки сдачи объекта.

БПЛА будут производиться в Дубне

Завод по производству беспилотных летательных аппаратов, который АО «Кронштадт» в конце 2021 года откроет в Дубне, сможет создавать десятки беспилотников в год.

"Орион" - первый тяжёлый ударный БПЛА, относящийся к элитному классу MALE (Medium-altitude long-endurance).

С 2020 года Орион поставляется в части ВКС РФ

Производитель АО "Кронштадт" сейчас строит завод в подмосковье (г.Дубна) для увеличения производственных мощностей pic.twitter.com/h8euErXFO8 — Гражданская Оборона (@gruppacentr38) October 10, 2021

Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков.

«Там будет производиться вся линейка наших беспилотников — «Орионы», «Сириусы», «Гелиосы», «Громы» и беспилотные вертолеты», — сказал он.

МиГ-35 участвует в тендере Малайзии

Российский истребитель МиГ-35 примет участие в тендере ВВС Малайзии по закупке 18 легких боевых самолетов для замены ряда состоящих на вооружении платформ.

Russia hopes to sell 18 MiG-35 fighter jets to Malaysia @BGMilitary https://t.co/Rs8EFaH6Wp — Tango III's Military News (@IiiTango) October 14, 2021

Кроме заявки «Рособоронэкспорта», в тендерный комитет поступила документация на реактивный УБС KAI T-50 Golden Eagle производства южнокорейского авиастроительного объединения Korea Aerospace Industries, УТС с реактивным двигателем HÜRJET турецкой оборонной компании TUSAŞ, легкий УБС L-15 китайской авиапромышленной группы Hongdu Aircraft Industry Group, УТС Aermacchi M-346 итальянской компании Leonardo и легкий многоцелевой истребитель LCA Tejas индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited.

Сербия

Совместные учения российских и сербских летчиков

Совместные российско-сербские экипажи боевых вертолетов Ми-35 в ходе учения «БАРС-2021» выполнили полеты на аэродроме Ладжевци в Сербии.

Летный экипаж отрабатывал боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, сложный пилотаж и иные задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Филиппины

Вертолет ВМС Австралии упал в Филиппинском море

Министерство обороны Австралии сообщило, что вертолет Sikorsky MH-60R Seahawk Королевских ВМС упал в Филиппинском море в ночь на 14 октября.

#BREAKING#Australia: A Royal Australian Navy MH-60R helicopter was ditched in the Philippine Sea today after developing technical problems. All 3 aboard were rescued. As a precaution, the RAN have temporarily paused flying operations of their MH-60R Seahawk fleet. pic.twitter.com/VJwQSdfosW — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) October 14, 2021

Вертолет был приписан к эсминцу класса Hobart HMAS Brisbane и выполнял обычный полет. Экипаж «совершил аварийную посадку на воду» и был спасен примерно через 20 минут. Все три члена экипажа вертолета получили лишь незначительные травмы.

Австралия полностью приостановила полеты MH-60R.

Франция

На смену «правительственной» Super Puma

МО Франции планирует замену вертолетам Super Puma в подразделении, отвечающем за транспортировку высокопоставленных правительственных чиновников.

Подразделение, базирующееся на авиабазе 107 в Виллакубле (Ивелин), за последние пятнадцать лет использовало 3 вертолета данного типа.

Эта стареющая авиатехника, унаследованная от эскадрильи 3/67 Parisis, в конечном итоге будет заменена таким же количеством вертолетов новой модели. Их закупка уже обсуждалась в сентябре прошлого года. Военный бюджет 2022 года включает в себя заказ на обновленные «правительственные вертолеты» (HUG).

Швеция

Saab открывает новое предприятие для производства самолетов T-7A

Шведская Saab открыла новое производственное предприятие в Западном Лафайете, штат Индиана, США.

В мае 2019 года Saab объявила, что West Lafayette станет местом расширения аэрокосмического подразделения. Строительство объекта началось в 2020 году. Предприятие также будет поддерживать исследования и разработки в области автономии, искусственного интеллекта и передового производства. К 2027 году Saab планирует нанять до 300 сотрудников.

.@Saab avasi lentokonetehtaan Yhdysvalloissa ???????? Tehdas valmistaa Yhdysvaltain ilmavoimien uusien T-7A Red Hawk -suihkuharjoituskoneiden takarungot apujärjestelmineen. #USAF on tilannut 351 T-7A-konetta. Tehdas toimii myös R&D-keskuksena. Lue lisää: https://t.co/VHA2BlZ16i #turpo pic.twitter.com/ZhHiW2A7JK — Saab Finland (@SaabFI) October 15, 2021

T-7A Red Hawk — это совершенно новый самолет, разработанный в рамках партнерства Saab и Boeing в интересах ВВС США. Он будет использоваться для подготовки пилотов истребителей и бомбардировщиков.

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